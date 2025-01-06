Arabuluculuk uygulamasıyla geçen yıl 826 binden fazla uzlaşma sağlandı

AA

Arabuluculuk uygulaması yaygınlaşıyor

Türkiye'de arabulucuk uygulaması yaklaşık 10 yıl önce başladı.

4 MİLYONU AŞKIN DOSYADA ANLAŞMA SAĞLANDI

2018 yılında ise bazı anlaşmazlıklarda, dava açmadan önce arabulucuya başvurmak zorunlu hale getirildi.

Geçen 10 yılda 4 milyonu aşkın dosyada anlaşma sağlandı.

2024 YILI RAKAMLARI

Arabuluculuk uygulamasıyla 2024 yılı içerisinde ihtiyari arabuluculuk kapsamında 613 bin 697 dosya ve dava şartı arabuluculuk kapsamında 212 bin 851 dosya olmak üzere toplam 826 bin 548 dosyada anlaşma dostane bir şekilde sağlandı.

"TOPLUMSAL BARIŞA KATKI SAĞLIYOR"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleriyle adalete erişimin güçlendirildiğini, anlaşmazlıkların dostane bir şekilde çözüldüğünü ve toplumsal barışa katkı sağlandığını belirtti.

Bakan Tunç, sistemde aktif olarak 45 bin 154 arabulucunun görev aldığını vurgulayarak, arabuluculuğun başladığı 2013 yılından itibaren de 4 milyon 300 binin üzerinde dosyada anlaşma sağlandığını kaydetti.

KAPSAM GENİŞLETİLDİ

Arabuluculuk uygulamasından alınan olumlu geri dönüşlerle birlikte kapsamı da genişletildi.

1 Eylül 2023 tarihinden itibaren kira ilişkisinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, taşınır ve taşınmazların paylaştırılmasına ve ortaklığın giderilmesine ilişkin uyuşmazlıklar, kat mülkiyetinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, komşuluk hukukundan kaynaklanan uyuşmazlıklar ve tarımsal üretim sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar dava şartı arabuluculuk kapsamına alındı.