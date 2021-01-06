Araç muayene ücreti ne kadar 2021? TÜVTÜRK araç muayene fiyatları 2021..

Araç muayene ücreti ne kadar 2021? TÜVTÜRK araç muayene fiyatları 2021..

2021 yılında araç muayene ücretlerinde artış yapıldı. Araç muayene ücreti ne kadar oldu? Muayene ücretlerinde değişiklik var mı? İşte 2021’de uygulanacak araç muayene tarifesi.

Bütün araç sürücülerinin muayene işlemlerini aksatmadan yapıp muayene ücretlerinde borç bırakmaması gerekmektedir. Muayenesi yapılmayan araçlar çevirmeye takıldığında araçlar bağlanır.

Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2021 yılı için yeniden belirlendi.

Yeniden değerleme oranında artırılan ücretler ile oluşan yeni tarife, 1 Ocak’tan itibaren uygulamaya konuldu.

Peki, 2021 araç muayene fiyatları ne kadar? İşte TÜVTÜRK 2021 araç muayene ücretleri..

2021 ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ NE KADAR?

Ücretlerde; Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2021 yılı için belirlenen yüzde 9,11’lik yeniden değerleme oranında artış yapıldı. Bu doğrultuda otomobillerin KDV dahil muayene ücretleri 342,2 TL’den 372,88 TL’ye yükseldi.

Araç gruplarına göre yeni yılda uygulanacak olan KDV dahil 2021 araç muayene fiyatları da değişiklik gösteriyor.

TÜVTÜRK 2021 ARAÇ MUAYENE FİYATLARI

Buna göre, KDV dahil muayene ücretleri; otobüs, kamyon, çekici ve tankerlerde 462,56 liradan 503,86 liraya, otomobil, minibüs, kamyonet, özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı, römork ve yarı römorklarda 342,2 liradan 372,88 liraya, traktör, motosiklet ve motorlu bisikletlerde 174,64 liradan 189,98 liraya yükseldi.

KAMYON - ÇEKİCİ - TANKER

Eski Fiyat: 462,56 TL

Yeni Fiyat: 503,86 TL

OTOMOBİL - MİNİBÜS - KAMYONET - ARAZİ TAŞITI - RÖMORK - YARI RÖMORK

Eski Fiyat: 242,2 TL

Yeni Fiyat: 372,88 TL

TRAKTÖR - MOTOSİKLET - MOTORLU BİSİKLET

Eski Fiyat: 174,64 TL

Yeni Fiyat: 189,98 TL





EGZOZ MUAYENE ÜCRETİ NE KADAR?

2021 yılı egzoz muayenesi ücreti 87 TL olarak belirlendi.

TÜVTÜRK tarafından 1 Ocak 2020 itibari ile emisyon test ücretinin 80 TL olduğu açıklanmıştı. 2021 yılında yapılacak olan %9,11’lik artış sonrası 87 TL’ye yükseldi.

ARAÇ MUAYENESİ CEZASI NE KADAR?

2021 yılında egzoz muayenesi yaptırmamanın cezası 2.067 TL olarak belirlendi.

Ayrıca egzoz gazı emisyon ölçümü yaptırmayan ve standartlara aykırı emisyona sebep olan motorlu taşıt sahiplerine 3.791 TL, belirlenen usul ve esaslara aykırı ölçüm yapan istasyonlara 7.582 TL, egzoz gazı emisyon kontrol sistemi çalışmayan veya devre dışı bırakılan araçlar için 1.895 TL, yetki belgesi olmadan ölçüm yapan, sahte belge düzenleyenlere 15.166 TL ceza uygulanacak.