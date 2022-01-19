Araç muayene ücreti ne kadar? 2022 ücretlendirme...

Araç muayene ücreti ne kadar? 2022 ücretlendirme...

Yeni yıla girmemizin ardından, araç muayene ücretlerine zam geldi. Aracını muayeneye götürecek olan vatandaşlar, hangi araç ne kadar muayene ücreti ödeyecek sorusuna yanıt arıyor.

2022 yılına girilmesi ile birlikte birden fazla alanda zamlar yapılmaya başlandı. Bu kapsamda yine araç muayene ücretlerine zam geldi.

Araçlarını muayene götürmeye hazırlanan vatandaşlar, 2022 Tüvtürk araç muayene ücretleri konusunda araştırma yapıyor.

Araçlarını muayene götürmeye hazırlananlar, "2022 Araç muayene ücreti ne kadar?" sorusunu gündeme getirdi.

Peki, Araç muayene ücreti ne kadar? 2022 ücretlendirmeler belli oldu...

ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ NE KADAR?

Araç muayene ücretlerinde tarife, 1 Ocak’tan geçerli olmak üzere yeniden değerleme oranında artırılarak, KDV dahil 258 lira ila 685 liraya yükseldi.

Kara yolu Taşıma Kanunu ve Kara yolu Trafik Kanunu ile bu kapsamdaki yönetmeliklerde düzenlenen belge, ceza ve muayene ücretleri 2022 yılı için yeniden belirlendi.

Söz konusu ücretlerde, Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2022 yılı için belirlenen yüzde 36.20’lik yeniden değerleme oranında artışa gidildi.

2022 FİYATLARI

Araç muayene ücretlerine gelen % 36,2'lik zam oranın ardından otobüs, kamyon çekici ve tankerlerin muayene ücreti 685,58 TL'ye

Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel amaçlı taşıt, arazi taşıtı ve römork ve yarı römork muayene ücreti 507,40 TL