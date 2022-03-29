Haberler

Gündem Haberleri

Araç sahipleri dikkat: Bu geceden itibaren değişecek! Pompada 'brent' düşüşü...

Araç sahipleri dikkat: Bu geceden itibaren değişecek! Pompada 'brent' düşüşü...

Brent petrolün varil fiyatında yaşanan düşüş, bu gece itibariyle pompa fiyatlarına yansıyacak. Peki 29 Mart Salı gecesi benzin ve motorine ne kadar indirim gelecek? İşte yeni fiyatlar...