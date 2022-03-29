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    Araç sahipleri dikkat: Bu geceden itibaren değişecek! Pompada 'brent' düşüşü...

    Brent petrolün varil fiyatında yaşanan düşüş, bu gece itibariyle pompa fiyatlarına yansıyacak. Peki 29 Mart Salı gecesi benzin ve motorine ne kadar indirim gelecek? İşte yeni fiyatlar...
    • Haber Merkezi
    • 29.03.2022 - 10:11
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 10:13
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    Araç sahipleri dikkat: Bu geceden itibaren değişecek! Pompada 'brent' düşüşü...

    Dövizdeki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarına da hızla yansıyor.

    Benzin ve motorin fiyatları yapılan son zamla birlikte 24 liraya yaklaşmıştı.

    Geçtiğimiz hafta 122 dolar seviyelerine kadar yükselen brent petrolün varil fiyatı, bugün 107 dolar seviyelerine kadar düştü.

    Araç sahiplerinin cebini yakan fiyatlara dair sevindiren bir gelişme yaşandı. Brent petrolün düşüşü ile birlikte bu gece akaryakıtta indirim bekleniyor.

    Akabinde ise konuya dair detaylar sürücülerin gündeminde ilk sıraya yükseldi.

    Peki akaryakıtta indirim yapılacak mı, ne zaman? Benzin ve motorine ne kadar indirim gelecek? İşte konunun detayları...

    AKARYAKITTA İNDİRİM

    Sektör kaynaklarına göre, 30 Mart 2022 gününden itibaren motorinin litre fiyatında 1 lira 55 kuruş indirim yapılacak.

    Benzin grubunda ise indirim olmayacağı bildirildi.

    Araç sahipleri dikkat: Bu geceden itibaren değişecek! Pompada brent düşüşü... #1


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