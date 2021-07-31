Araç sahipleri dikkat! MTV ödeme süresi doluyor.. 2021 MTV ödemesi nasıl yapılır, son gün ne zaman?

Araç sahipleri dikkat! MTV ödeme süresi doluyor.. 2021 MTV ödemesi nasıl yapılır, son gün ne zaman?

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 2. taksit ödemelerinin son günü, 24 milyon araç sahibi tarafından merak ediliyor. Peki, MTV ödemesi nasıl ve nereden yapılır? MTV ödemesi son gün ne zaman? İşte detaylar

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ikinci taksit ödemelerinde son günlere girildi.

Araç sahiplerinin her yıl iki kez ödemekle yükümlü olduğu MTV ödemeleri, Ocak ve Temmuz aylarında ödeniyor. Ödeme yapılmadığı taktirde trafikte cezai işlemle karşılaşılıyor.

2021 yılında en düşük Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) 109 lira, en yüksek ise 50 bin 107 TL olarak belirlenmişti.

Peki MTV ödeme son günü ne zaman? Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesi nasıl yapılır? İşte detaylar...

MTV SON ÖDEME TARİHİ NE ZAMAN?

İlk taksiti Ocak ayında yapılan MTV ödemelerinin ikinci taksiti için son gün 2 Ağustos 2021 (31 Temmuz 2021 resmi tatile rastladığı için) olarak belirlendi.

MTV ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Aracın özelliklerine göre değişkenlik gösteren MTV ödeme tutarı, Gelir İdaresi Başkanlığının sitesi üzerinden, anlaşmalı bankaların şubelerinden ya da anlaşmalı bankaların alternatif ödeme kanallarından (İnternet Bankacılığı, Telefon Bankacılığı, Mobil Bankacılık vb.), PTT işyerlerinden ve vergi dairelerinden de ödenebiliyor.

''gib.gov.tr''de yer alan ''Borç Sorgulama ve Ödeme'' bölümüne 02:00-22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor.

Aşağıda yer alan linke tıkladıktan sonra ekranda bulunan ''MTV ve Trafik Para Cezası Ödeme" linkini açın.

Ödeme yapabilmek için önce sorgulama yapmalısınız. Geçmiş yıllar da dahil bu sayfadan sorguladığınız tüm borçlarınızı ödeyebilirsiniz.

Yabancı plakaya ilişkin ödeme yapabilmek için, ''Yabancı plaka ile sorgulama yapmak istiyorum'' kutucuğunu işaretleyiniz.



T.C. kimlik numarası veya vergi kimlik numarası bilgilerinden birini girmelisiniz. Plakanızı bitişik girmelisiniz.(Örneğin: 06JJJ06 gibi.)



Özel Plaka: Şirket ismi, kişi ismi vb. isimlerin yazılı olduğu plakalardır.(Örneğin: 06 ŞAHİNLER A.Ş. 009 gibi.)

TC Kimlik/Vergi Kimlik Numaranızı ve plakanızı girdikten güvenlik kodunu kutucuğa girerek ''Sorgula'' butonuna basın.

Bilgileri doğru girdikten sonra karşınıza kişisel bilgiler ve araç bilgileri gelecektir. Bu ekranda yer alan "Motorlu Taşıtlar Vergisi" butonuna tıklayın.



MTV taksitleriniz karşınıza çıkacaktır. Ödemek istediğiniz MTV taksitini seçtikten sonra öde butonuna tıklayın.

Bu aşamada kredi kartı ile ödeme ekranı aracılığıyla bilgilerinizi girerek ödemenizi bankanızın tanıdığı taksit haklarına göre tamamlayabilirsiniz.