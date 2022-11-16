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    Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor! Kaza yapmayana %50 indirim imkanı..

    Zorunlu trafik sigortasında yeni bir dönem başlıyor. Milyonlarca araç sahibinin gözü kulağı yeni sisteme çevrildi. İşte detaylar..
    • 16.11.2022 - 17:14
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    Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor! Kaza yapmayana %50 indirim imkanı..

    Trafik sigortası için yeni bir sistem getiriliyor. Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren trafik sigortası düzenlemesi sosyal medyada gündeme oturdu.

    Zorunlu trafik sigortasında yeni bir dönem başlıyor. Yeni sistemde basamak sayıları artırılacak ve kişiye özel poliçeler hazırlanacak.

    Yeni trafik sigortası düzenlemesiyle kaza yapmayan sürücüler büyük bir hak kazanarak yüzde 50 indirim imkanının sahibi olacak. Kaza yapan sürücüler riskli sürücü sınıfında bulunacak ve prim tutarı artacak.

    Araç sahipleri dikkat! Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor! Kaza yapmayana %50 indirim imkanı.. #1

    Riskli sürücüler tespit edilecek

    Zorunlu trafik sigortasında basamak sayıları artırılacak. Çok riskli sürücüler sıfır basamağında yer alacak ve yüzde 200 zamlı poliçe bedeli ödemek zorunda kalacak.

    5 yıl boyunca kaza yapmayan sürücüler ise 8. basamakta yer alacak. ''Çok iyi'' olarak nitelendirilen bu sürücüler primlerini yüzde 50 indirimli ödemeye hak kazanacak. Uygulama yılbaşında hayata geçirilecek.


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