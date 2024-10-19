Araç sahiplerine müjde: Benzin ve motorine büyük indirim geliyor

Haber Merkezi

Brent petrolde hareketlilik sürüyor, bu durum akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

Vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Bu seferki gelişme, araç sahiplerinin yüzünü güldürecek.

BENZİN VE MOTORİNDE İNDİRİM

Sektör kaynaklarına göre benzine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere indirim geliyor.

BÜYÜK İNDİRİM

Yapılan değişiklikle birlikte benzin fiyatlarında 1 lira 83 kuruşluk, motorinde ise 1 lira 65 kuruşluk fiyat indirimi bekleniyor.

LPG grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

GÜNCEL BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

BENZİN

İstanbul (Avrupa): 44.69 TL

İstanbul (Anadolu): 44.57 TL

Ankara: 45.09 TL

İzmir: 45.54 TL

MOTORİN

İstanbul (Avrupa): 43.54 TL

İstanbul (Anadolu): 43.47 TL

Ankara: 44.07 TL

İzmir: 44.57 TL

LPG

İstanbul (Avrupa): 25.13 TL

İstanbul (Anadolu): 24.59 TL

Ankara: 25.14 TL

İzmir: 25.04 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor