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Araç sahiplerine müjde! Benzine ikinci kez indirim mi geliyor? 18 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları!

Araç sahiplerine müjde! Benzine ikinci kez indirim mi geliyor? 18 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları!

Araç sahiplerini sevindiren haber geldi. Benzine bir kez daha indirim mi geliyor? 18 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar oldu? İşte güncel akaryakıt fiyatları...