- Haberler
- Gündem Haberleri
- Araç sahiplerine müjde! Benzine ikinci kez indirim mi geliyor? 18 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları!
Araç sahiplerine müjde! Benzine ikinci kez indirim mi geliyor? 18 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları!
- 18.11.2022 - 11:44
- Güncelleme : 18.11.2022 - 11:47
Uluslararası akaryakıt fiyatları son dönemde sık sık artış ve düşüş göstermeye başladı. Akaryakıt fiyatlarındaki bu dalgalanma ve TL değer kaybı pompa fiyatlarına da yansıyor.
Benzin litre fiyatına 1,31 TL, otogaza ise 49 kuruş zam gelmişti. Son olarak 15.11.2022 Salı günü itibaren geçerli olmak üzere motorin (mazot) grubunda 1,56 TL'lik fiyat indirimi geldi. Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma sebebiyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor.
Benzin grubunda son zamanlarda üst üste indirim haberleri geliyor. 17 Kasım 2022 itibariyle benzin litre fiyatına 77 kuruş indirim gelmişti. Motorin fiyatları değişmemişti.
Araç sahipleri, “Benzine bir kez daha indirim mi geliyor? 18 Kasım 2022 benzin ve motorin fiyatları ne kadar?” sorularına yanıt arıyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları…
Benzine ikinci kez indirim mi geliyor?
Sektörden gelen bilgiye göre 19 Kasım 2022 Cumartesi gününden itibaren benzin litre fiyatına 75 kuruş indirim bekleniyor.
İstanbul 18 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları
Motorin litre fiyatı 24,79 TL
Benzin litre fiyatı 21,93 TL
LPG litre fiyatı 10,54 TL
Ankara 18 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları
Motorin litre fiyatı 24,89 TL
Benzin litre fiyatı 22,07 TL
LPG litre fiyatı 10,79 TL
İzmir 18 Kasım 2022 güncel akaryakıt fiyatları
Motorin litre fiyatı 24,93 TL
Benzin litre fiyatı 22,07 TL
LPG litre fiyatı 10,54 TL