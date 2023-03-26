Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim yolda... 28 Mart itibarıyla geçerli olmak üzere benzine 81 kuruşluk bir indirim bekleniyor. Buna göre İstanbul'da benzinin litre fiyatı 20 liranın altına düşecek.

Haber Merkezi 24 Şubat tarihinden itibaren süregelen Rusya Ukrayna savaşı, akaryakıt sektörünü de vurdu. Akaryakıt fiyatları, brent petroldeki değişimle dalgalanıyor. Brent petrol sert bir şekilde 74 dolara gerilerken, bu kez sürücüleri sevindirecek bir haber geldi. 81 kuruş indirim Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, benzinin litre fiyatına 81 kuruşluk bir indirim bekleniyor. 28 Mart Salı gününden itibaren pompaya yansıması beklenen indirimle birlikte İstanbul'da benzin 20 TL'nin altına inecek. İndirim sonrasında İstanbul'da benzin 19 lira 79 kuruş olacak. Bir diğer yandan motorine bir indirim beklenmediği vurgulandı. Güncel fiyatlar: İstanbul'da benzin ve motorin fiyatları İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20,51 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 20,39 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 11,63 TL

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 20,54 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 20,45 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 12,09 TL Ankara Benzin fiyatı: 20,93 TL

Motorin fiyatı: 20,84 TL

LPG fiyatı: 12,10 TL İzmir Benzin fiyatı: 20,93 TL

Motorin fiyatı: 20,98 TL

LPG fiyatı: 11,88 TL