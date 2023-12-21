Araç sahiplerini üzen haber! Motorine zam geliyor

Brent petrolde hareketlilik yaşanıyor.
Küresel akaryakıt sektöründeki düşüşler de pompaya yansıyor.
Sürücüler de fiyatları yakından takip ediyor.
Brent petrol varil fiyatı 78.79 dolardan işlem görürken döviz kurundaki yükseliş, akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor.
Benzinde de artış yaşanmıştı
Benzine geçen günlerde gelen 1 lira 49 kuruşluk zammın ardından akaryakıt fiyatlarında bir artış haberi daha geldi.
Motorine zam
Sektör kaynaklarının aktardığı bilgiye göre, motorinin litre fiyatında gece yarısından geçerli olmak üzere 1 lira 62 kuruşluk fiyat artışı bekleniyor.
Pompaya yansıyacak
Zam pompa fiyatlarına yansıyacak.
Benzin grubunda ise bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.
Güncel fiyatlar
Güncel akaryakıt fiyatlarına göre şehir şehir ücretler şu şekilde:
İstanbul
Benzin: 34,45 TL
Motorin: 35.48 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 35,17 TL
Motorin fiyatı: 36,16 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 35,36 TL
Motorin fiyatı: 36,41 TL
Fiyatlar iller, ilçeler ve bayiler arasında farklılık gösteriyor.
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