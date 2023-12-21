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Araç sahiplerini üzen haber! Motorine zam geliyor

Araç sahiplerini üzen haber! Motorine zam geliyor Petrol fiyatlarının hızla yükselmesiyle birlikte benzinin ardından motorine de zam haberi geldi. Akaryakıt sektörü kaynaklarına göre, bu gece itibariyle motorinin litre fiyatına 1 lira 62 kuruş zam yapılacak.