Araç sahiplerini üzen haber: Otogaza zam geliyor

Haber Merkezi

Brent petrolde hareketlilik sürüyor, bu durum akaryakıt fiyatlarını etkiliyor.

Vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Bu seferki gelişme, araç sahiplerini üzecek.

OTOGAZA ZAM

Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre otogaz fiyatlarına zam geliyor.

LİTREDE 1 LİRALIK ZAM

Yapılan değişiklikle birlikte otogaza 1 liralık zam bekleniyor.

Zamlı fiyatların çarşamba gününden itibaren tabelalara yansıması öngörülüyor.

Benzin ve motorin grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL

Benzin fiyatı: 46.34 TL

Motorin fiyatı: 46.47 TL

LPG fiyatı: 26.49 TL

ANKARA

Benzin fiyatı: 46.86 TL

Motorin fiyatı: 47.15 TL

LPG fiyatı: 26.39 TL

İZMİR

Benzin fiyatı: 47.23 TL

Motorin fiyatı: 47.53 TL

LPG fiyatı: 26.24 TL

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.