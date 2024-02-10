Araç sahiplerini üzen haber! Tarih belli oldu: Motorine zam geliyor... Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre 13 Şubat Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere motorin grubuna 2 lira 56 kuruşluk zam bekleniyor.

ensonhaber.com

Brent petrol fiyatlarında hareketlilik yaşanmaya devam ediyor.

Bir inişli bir çıkışlı olan fiyatlar, akaryakıtı da doğrudan etkiliyor.

Bu nedenle araç sahipleri zam ve indirim haberlerini yakından takip ediyor.

Savaş akaryakıtı da vurdu

İsrail-Filistin arasındaki savaşın küresel etkileri de akaryakıta yansıyor.

Yaşananlar piyasaları doğrudan etkilerken, brent petrolün varil fiyatı da yükseldi. Hal böyle olunca zam da kaçınılmaz oldu.

Motorine zam yolda

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre; motorine zam geliyor.

13 Şubat Salı gününden itibaren geçerli olmak üzere 2 lira 56 kuruşluk bir zam bekleniyor.

Benzinde değişiklik yok

Geçtiğimiz hafta yine motorin grubuna 1 lira 38 kuruşluk zam gelmişti.

Benzin grubunda ise herhangi bir indirim ya da zam haberi bulunmuyor.

Güncel fiyatlar

İstanbul'da motorin litre fiyatı 41,71 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise 39,37 liradan satılıyor.