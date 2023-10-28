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Araç sürücülerine müjde: Motorine indirim geliyor!

Araç sürücülerine müjde: Motorine indirim geliyor! İsrail-Filistin çatışmalarının ardından zam haberlerinin geldiği akaryakıt sektöründe bu kez indirim konuşuluyor. Buna göre motorine 1,57 TL indirim bekleniyor.