Araç sürücülerine sevindirici haber! Benzine indirim geliyor... Son dönemlerde zam üstüne zam gelen akaryakıt sektöründe bu kez indirim haberi bekleniyor. Buna göre benzine çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,15 TL indirim gelecek.

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Türkiye’nin gündem konularından biri de zamlar.

Özellikle akaryakıt sektörü son dönemlerde zam yağmuruna tutuldu.

Sürücüler bir çıkıp bir inen oranları yakından takip ediyor.

Aynı zamanda brent petrol ve dolar kurundaki hareketlilik benzin ve motorin fiyatlarında oynamaya neden oluyor.

Son olarak 14 Eylül tarihinde benzine 1,64 TL, motorine ise 13 Eylül günü 2,03 TL zam yapıldı.

Benzine indirim bekleniyor

Araç sürücüleri isyan bayraklarını çekerken, bir yeni gelişme daha yaşandı.

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu kez bir indirim haberi konuşuluyor.

Buna göre, çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1,15 TL indirim bekleniyor.

Güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası: Benzin 38,51 TL, motorin ise 40.00 TL

İstanbul Avrupa Yakası: Benzin 38,56 TL, motorin 40,07 TL

Ankara: Benzin 39,14 TL, motorin 40,62 TL

İzmir: Benzin 39,24 TL, motorin 40,78 TL