Aracından bomba çıkan polisin daha önce ihraç edildiği ortaya çıktı

2019'da ihraç edilen, ancak mahkeme kararıyla göreve iade edilen polisin aracında 52 kilo patlayıcıyla yakalandı.

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'nce Yüksekova'da bir araça yapılan operasyon, gündeme damga vurdu.

Arama yapılan araçta, stepne havuzunun alt kısmına yapılmış zula içerisine gizlenmiş vaziyette 133 parça halinde 52 kilo 500 gram patlayıcı madde ele geçirildi.

POLİS, 52 KİLO PATLAYICIYLA YAKALANDI

Sürücüsünün ise İstanbul'da aktif olarak görev yapan bir polis memuru olduğu tespit edildi.

MAHKEME KARARIYLA YENİDEN GÖREVE DÖNDÜ

Konuyla ilgili açıklama yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, söz konusu polisin 2019 yılında kablo hırsızlığı suçu nedeniyle ihraç edildiğini ancak sonra mahkeme kararıyla yeniden görevine döndüğünü belirtti.