CHP'li Ediz Ün'ün eğlence mekanından görüntüleri Aracından kaçak elektronik sigaralar çıkan CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün bu kez de bir eğlence mekanında İzmir Marşı açtırdığı görüntüler ortaya çıktı.

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Haber Merkezi

Geçtiğimiz günlerde CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait olduğu tespit edilen ciple elektronik sigara kaçakçılığı yapıldığı ortaya çıkmıştı.

Araçta yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 530 boş elektronik sigara kutusu, 2 bin 242 elektronik sigara kiti, 2 bin 790 elektronik sigara başlığı, 1275 elektronik sigara ateşleyicisi, 130 likit haznesi ve 18 sigara likidi bulundu.

Olayın yankıları sürerken Ün, konuyla ilgili bir açıklama yapmış ve yaşananların kendisinden habersiz gerçekleştiğini iddia etmişti.

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Ün açıklamasında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü de kullanmış, ifadeleri tepki toplamıştı.

Yaşananların ardından Ediz Ün'e ait bir gece kulübünde çekilen görüntüler ortaya çıktı.

Ün'ün pavyonu andıran kulüpte İzmir Marşı'nı açtırdığı görüldü.

MEKANDA İZMİR MARŞI'YLA EĞLENCE...

Mekanda bir şahsın yaptığı paylaşımda ise bu kez Ün'ün eliyle kalp işareti yaptığı anlar yer aldı.

Paylaşıma ise 'Kırmızı çizgimiz Atatürk' notu düşüldü.