Aracıyla kaçakçılık yapılan CHP'li Ediz Ün'ün istifası istendi CHP Genel Başkanı Özgür Özel, lüks cipinden binlerce kaçak elektronik sigara ve aparatı çıkan CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün istifasını istedi. Ün, istifa etmezse disipline sevk edilecek.

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Haber Merkezi

CHP'yi karıştıran skandal..

Geçtiğimiz hafta CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün'e ait ciple elektronik sigara kaçakçılığı yapıldığı tespit edildi.

Cipte yapılan aramada, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 530 boş elektronik sigara kutusu, 2 bin 242 elektronik sigara kiti, 2 bin 790 elektronik sigara başlığı, 1275 elektronik sigara ateşleyicisi, 130 likit haznesi ve 18 sigara likidi bulundu.

Aracı kullanan şoför hakkında işlem yapılıp kaçak ürünlere el konulurken CHP'li vekil Ün, olayın kendinden habersiz gerçekleştiğini belirtmişti..

Ancak o gece arabayı kendisinin sürdüğü anlara ilişkin görüntüleri ortaya çıktı.

Her detayıyla gündemden düşmeyen olayla ilgili CHP Genel Merkezi bir karar aldı.

ÖZGÜR ÖZEL İSTİFASINI İSTEDİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Edirne Milletvekili Ediz Ün'ün istifasını istedi. Eğer Ün istifa etmezse, disipline sevk edilecek.

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