Araçlarda alkol kilidi nedir, ne zaman uygulanacak? Resmi Gazete'de yayınlandı!

Sürücüler yeni bir döneme giriyor. Resmi Gazete'de yayınlanan düzenlemeye göre araçlarda alkol kilidi geliyor. Peki alkol kilidi nedir? Ne zaman uygulanacak? İşte detaylar...

Alkol nedeniyle oluşan trafik kazalarının ve can kayıplarının önlenmesi, trafikte güvenliğin artırılması amacıyla yeni düzenlemeler gerçekleştiriliyor.

Son olarak araçlara getirilmesi planlanan alkol kilidi sistemi Resmi Gazete'de yayınlandı.

Resmi Gazete’nin çarşamba günkü mükerrer sayısında, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları ile Bunların Aksam, Sistem ve Ayrı Teknik Ünitelerinin Tip Onayı ve Piyasa Gözetimi ve Denetimine İlişkin İdari Şartlar Hakkında Yönetmelik, Acil Durum Şeritte Tutma Sistemlerine İlişkin Motorlu Araçların Tip Onayı Hakkında Yönetmelik, Alkol Kilidi Kurulum Ön Hazırlığına İlişkin Motorlu Araçların Tip Onayı Hakkında Yönetmelik ile Sürücü Dalgınlık ve Dikkat Uyarı Sistemine İlişkin Motorlu Araçların Tip Onayı Hakkında Yönetmelik yayınlandı.

Bütün sürücüleri ilgilendiren bu yeni düzenleme sonrasında, "Araçlarda alkol kilidi nedir? Ne zaman uygulanacak?" soruları araştırılıyor. İşte detaylar...

Araçlarda alkol kilidi nedir?

Raporlara göre aşırı alkol Avrupa’daki tüm karayolu ölümlerinin yaklaşık yüzde 25’ine denk geliyor.

Araçlara takılan alkol kilitleri, belirli bir sınırı aşan alkollü sürücülerin araç kullanmasını önleyerek trafik güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

Alkol kilidi kurulum ön hazırlığı yönetmeliği Avrupa Resmi Gazetesi’nde 30.07.2021 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Araçlarda alkol kilidi ne zaman uygulanacak?

Yeni araçlarda acil durum şeritte tutma sistemi, alkol kilidi kurulum ön hazırlığı, sürücü dalgınlık ve dikkat uyarı sistemi zorunluluğuna ilişkin mevzuatın yürürlüğe gireceği tarih, 7 Temmuz 2024 olarak belirlendi.