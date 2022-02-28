Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yönetme becerisini ortaya koyan bir lider olduğunu söyleyen gazeteci Zafer Şahin, “Bu adamın arkasında durmayacağız da kimi destekleyeceğiz?” dedi.

Esra Elönü'nün hazırlayıp sunduğu “Arafta Sorular” programının bu bölümdeki konuğu gazeteci Zafer Şahin oldu.

Elönü'nün gündem ve hayata dair sorularını cevaplayan Şahin, Türkiye’nin Rusya-Ukrayna arasındaki savaşa karşı duruşunu takdir etti, konuyu ‘yandaşlık-yalakalık’ meselesine çekenlere ise tepki gösterdi.

“KİMİ DESTEKLEYECEĞİZ?”

“Ortada Recep Tayyip Erdoğan realitesi var. Bu dönemde yönetme becerisini ortaya koyan bir lider çok önemli. Bugün dünyanın neresinde bir kriz olsa acaba o ne diyecek diye bakılan birkaç isimden biri Erdoğan'dır.” diyen Şahin, Cumhurbaşkanı’na verilen desteğin sebeplerini tek tek sıraladı.

Şahin, “Küresel emperyalizme karşı direnen bir ülke var. Bu ülkenin bir lideri var. Bu adamı desteklemeyeceğiz de, bunun arkasında durmayacağız da kimi destekleyeceğiz? TİKA’nın yurt dışında yaptığı faaliyetleri tartışmaya açan siyasiyi mi destekleyeceğiz? Durup dururken; Ruslar, Ukrayna’ya saldırmışken, nükleer santralden vazgeçelim, S-400’ü iade edelim diyenleri mi destekleyeceğiz?” diye sordu.

Arafta Sorular'a katılan Zafer Şahin: Kimi destekleyeceğiz VİDEO

“BU ÜLKEYE NE KADAR SAHİP ÇIKIYORSUN?”

Siyaset yapmadığını özellikle belirten Şahin, “Devir öyle bir devir ki, dönem öyle bir dönem ki; sağmış solmuş, artık bu kavramların çok bir önemi yok. Artık şunun bir önemi var: Bu ülkeye ne kadar sahip çıkıyorsun? Ne kadar bu mücadeleye omuz veriyorsun? Ne kadar taşın altına elini sokuyorsun? Ben burada Amerika’nın, küresel emperyalizmin bana yapma dediği ne varsa onları yapıyorum. Niye? Çünkü kendi milletimin çıkarlarını önceliyorum.

“SİYASİ İRADEYE DESTEK VERMEK YANDAŞLIK, YALAKALIK”

Bu yüzden zaten siyasi irade anlamında hedefteyim. Bu siyasi iradeye destek vermek yandaşlık, yalakalık; Amerika’ya tam teslimiyeti öngören, S-400’leri verelim, aman Amerika’yı kızdırmayalım ne işimiz var Libya’da, ne işimiz var Suriye’de, ne işin var Azerbaycan’da diyenlerin peşinden gidelim öyle mi?” ifadelerini kullandı.