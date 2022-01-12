Aralık 2021 elektrik faturaları iptal mi edilecek? EPDK duyurdu

Aralık ayı faturalarının yüksek geldiği iddiası pek çok vatandaş tarafından dile getirilmesinin ardından EPDK inceleme başlattı. Peki elektrik faturaları düşecek mi, iptal mi olacak? İşte detaylar...

Aralık ayında elektrik faturasını her zamankinden yüksek gelen vatandaşlar, duruma tepki gösterdi.

Vatandaşların faturaların yeniden gözden geçirilmesi talebi Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından olumlu karşılandı.

Kuruma giden çok sayıda şikayetle birlikte aralık ayının faturalarının takibe alındığı açıklandı.

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, perakende satış şirketlerinin ilk okuma tarihiyle son okuma tarihi arasındaki gün sayısına göre hesaplama yapmak zorunda olduğunu belirtti.

Akabinde Aralık 2021 elektrik faturaları iptal mi edilecek, düşürülecek mi merak konusu oldu. İşte EPDK elektrik faturası açıklaması...

ARALIK 2021 ELEKTRİK FATURALARI İPTAL Mİ EDİLECEK?

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, 1 Ocak'tan itibaren geçerli olan elektrik tarifelerinin aralık faturalarına yansıtıldığı yönünde kuruma iletilen şikayetler üzerine aralık ayına ait faturaları mercek altına aldıklarını açıkladı.

EPDK ELEKTRİK FATURASI AÇIKLAMASI

Yılmaz konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"1 Ocak'tan itibaren geçerli olan tarifelerin aralık ayı faturalarına yansıtıldığı yönünde kurumumuza şikayetler geliyor. Şirketlerin faturaları hesaplama yöntemi bellidir. Hiçbir şirket bu metodun dışına çıkamaz. Vatandaşlarımızın en ufak bir tereddüdü varsa internet sitemizdeki fatura hesaplama modülünü kullanmalarını ve herhangi bir hata tespit ederlerse kurumumuza acilen başvurmalarını bekliyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Tüketim periyodunun artması veya eksilmesi bir adaletsizlik oluşturmaz. Hiçbir görevli tedarik şirketi de belirlenen tarifelerden farklı bir fatura hesaplama yaparak kendisine ilave bir gelir oluşturamaz. Ancak hatalı faturalandırmaya da kesinlikle göz yummayız, süreci titizlikle takip edeceğiz."

Ancak faturaların iptaline ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.