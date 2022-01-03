Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Memur ve emekli maaşları...

Aralık ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Memur ve emekli maaşları...

Aralık ayı enflasyon rakamları, milyonlarca emeklinin ve memurun maaş zammını belirleyecek. Bunun akabinde, "Aralık ayı enflasyonu açıklandı mı?" sorusu araştırılmaya başlandı.

Binlerce memur ve emeklinin gözü asgari ücret zammının akabinde enflasyon rakamlarına ve zam oranlarına çevrildi.

Son olarak kasım ayı rakamları ise 3 Aralık'ta TÜİK tarafından duyurulurken, milyonlarca vatandaş araık ayı enflasyon oranlarını beklemeye başladı.

Bunun akbinde Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK), aralık ayı enflasyonunu açıkladı ve memur ile emeklinin zam oranı belli oldu.

Peki, Aralık ayı enflasyonu ne kadar oldu? Memur ve emeklinin zam oranı belli oldu mu? İşte yanıtı...

ARALIK AYI ENFLASYONU AÇIKLANDI

TÜİK verilerine göre 2021 Aralık ayında enflasyon yüzde 13,58 artarak yıllık bazda yüzde 36,08 olarak gerçekleşti.

Memur ve memur emeklileri için toplu sözleşme ile belirlenen 2022 yılı zammı ilk 6 ay için yüzde 5, ikinci 6 ay içinse yüzde 7 zamdı.

2023'ün ilk 6 ayı için yüzde 8, ikinci 6 ayı için de yüzde 6 zam yapılacak. 2022'de ilk 6 aylık süreçte enflasyon yapılacak olan yüzde 5'lik zam oranını aştı.

GÖZLER CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A ÇEVRİLDİ

Bundan dolayı maaşlara yüzde 25,65 oranında fark yansıtılacak. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, emekli ve memurların maaşlarına yapılacak olan zammın oranını Kabine toplantısı sonrası açıklayacak.