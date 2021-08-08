Aranan şahıslar uygulamasında 1350 kişi gözaltına alındı

Aranan şahıslar uygulaması kapsamında, 31 bin 516 personelin katılımı ile 2 bin 603 ikametgahta aramalar yapıldı.

İçişleri Bakanlığınca, ülke genelinde eş zamanlı ‘aranan şahıslar uygulaması’ yapıldı.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde harekete geçen Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri operasyon için düğmeye bastı.

Aranan kişilere yönelik dün ülke genelindeki umuma açık yerlerde, müzekkere adreslerinde ve bulunma ihtimali olan adreslerde eş zamanlı uygulama gerçekleştirildi.

1350 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Uygulamada 8 bin 569 ekipten oluşan 31 bin 516 personel görev alırken, adli mercilerden alınan izinlerle 2 bin 603 ikametgahta arama yapıldı.

1172’si hükümlü ve 178’i yakalama emriyle aranan 1350 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı tarafından operasyonlara ilişkin yapılan açıklamada, yakalanan hükümlülerden 880'inin 2 yıla kadar, 189'unun 5 yıla kadar, 76'sının 10 yıla kadar, 19'unun 20 yıla kadar, 8'inin 20 yıl ve üzeri hapis cezasıyla arandığının belirlendiği ifade edildi.

19 KAYIP KİŞİ BULUNDU

Yakalananlardan 13'ünün cinayet, 155'inin hırsızlık, 148'inin yaralama, 15'inin cinsel suç, 23'ünün yağma, 33'ünün dolandırıcılık, 48'inin uyuşturucu ticareti, 3'ünün terör örgütüne (FETÖ/PDY) üye olmak, 14'ünün Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet suçundan arandığı tespit edildi.

5’i çocuk 19 kayıp kişi de uygulamalar sırasında bulundu.

UYUŞTURUCU, GÜMRÜK KAÇAĞI SİGARA VE SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

Ayrıca denetimlerde muhtelif miktarda uyuşturucu, gümrük kaçağı sigara ve ateşli silah da ele geçirildi.