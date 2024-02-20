Aranan şahıslara Çember-12 operasyonu: 3 bin 237 kişi yakalandı 81 ilde son 4 gündür “Aranan Şahıslara Yönelik” devam eden “Çember-12” Operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 237 firari yakalanarak adalete teslim edildi.

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ensonhaber.com

Ülke genelinde, aranan kişilere yönelik operasyonlar kararlı bir şekilde sürdürülüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başarılı bir operasyonun daha ayrıntılarını kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Yerlikaya, 81 ilde son 5 gündür “Aranan Şahıslara Yönelik” devam eden “Çember-12” Operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 237 firarinin yakalandığını belirterek şu bilgileri verdi:

"81 ilde son 4 gündür devam eden “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-12” Operasyonlarında Arama Kaydı bulunan 3 bin 237 Firari Yakalandı.



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, ETMEYECEĞİZ

81 il genelinde operasyon

Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı:



0-5 yıldır aranmakta olan 3 bin 200 şahıs,



5-10 yıldır aranmakta olan 26 şahıs,



10 yıl ve üzeri aranmakta olan 11 şahıs “ÇEMBER-12” Operasyonlarıyla yakalandı



Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı:



Hırsızlıktan 577 şahıs,



- Dolandırıcılıktan 292 şahıs,



- Yağmadan 108 şahıs,



- Adam Öldürmeden 47 şahıs,



- Cinsel Suçlardan 66 şahıs,



- Narkotik suçlarından 558 şahıs,



- Terörden 33 şahıs,



- KOM (Kaçakçılık, Organize) 307 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 3 bin 237 şahıs “ÇEMBER-12” operasyonlarında yakalandı.

"Allah ayağınıza taş değdirmesin"