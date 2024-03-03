Aranan şahıslara Çember-13 operasyonu: 3 bin 765 kişi yakalandı 81 ilde son 4 gündür “Aranan Şahıslara Yönelik” devam eden “Çember-13” Operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 765 firari yakalanarak adalete teslim edildi.

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ensonhaber.com

Ülke genelinde, aranan kişilere yönelik kararlı operasyonlar devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir kez daha başarılı bir operasyonun detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Yerlikaya, son 5 gün boyunca 81 ilde gerçekleştirilen "Aranan Şahıslara Yönelik" devam eden "Çember-13" Operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 765 firarinin yakalandığını açıkladı.

"Arananları bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız"

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Firari Suçlular için Çember Daralıyor

81 ilde son 4 gündür devam eden “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-13” operasyonlarında arama kaydı bulunan ️3.765 firari yakalandı



Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;

Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Arananları bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız.

81 genelinde operasyonlarda 3 bin 765 firari yakalandı

Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı:

- 0-5 yıldır aranmakta olan ️3.730 şahıs,



- 5-10 yıldır aranmakta olan 17 şahıs,



- 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 18 şahıs “ÇEMBER-13” operasyonlarıyla yakalandı



Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı:



- Hırsızlıktan 588 şahıs,



- Dolandırıcılıktan 282 şahıs,



- Yağmadan 119 şahıs,



- Adam Öldürmeden 38 şahıs,



- Cinsel Suçlardan 87 şahıs,



- Narkotik suçlarından 678 şahıs,



- Terörden 40 şahıs,



- KOM (Kaçakçılık, Organize) 396 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 3.765 şahıs adalete teslim edildi.

"Milletimizin duası sizinle"