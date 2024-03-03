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Ülke genelinde, aranan kişilere yönelik kararlı operasyonlar devam ediyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir kez daha başarılı bir operasyonun detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Yerlikaya, son 5 gün boyunca 81 ilde gerçekleştirilen "Aranan Şahıslara Yönelik" devam eden "Çember-13" Operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 765 firarinin yakalandığını açıkladı.

"Arananları bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız"

Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Firari Suçlular için Çember Daralıyor
81 ilde son 4 gündür devam eden “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-13” operasyonlarında arama kaydı bulunan ️3.765 firari yakalandı

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Arananları bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız.

81 genelinde operasyonlarda 3 bin 765 firari yakalandı

Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı:
- 0-5 yıldır aranmakta olan ️3.730 şahıs,

- 5-10 yıldır aranmakta olan 17 şahıs,

- 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 18 şahıs “ÇEMBER-13” operasyonlarıyla yakalandı

Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı:

- Hırsızlıktan 588 şahıs,

- Dolandırıcılıktan 282 şahıs,

- Yağmadan 119 şahıs,

- Adam Öldürmeden 38 şahıs,

- Cinsel Suçlardan 87 şahıs,

- Narkotik suçlarından 678 şahıs,

- Terörden 40 şahıs,

- KOM (Kaçakçılık, Organize) 396 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 3.765 şahıs adalete teslim edildi.

"Milletimizin duası sizinle"

- İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi.

- Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan Polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle.