Ülke genelinde, aranan kişilere yönelik kararlı operasyonlar devam ediyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bir kez daha başarılı bir operasyonun detaylarını kamuoyuyla paylaştı.
Bakan Yerlikaya, son 5 gün boyunca 81 ilde gerçekleştirilen "Aranan Şahıslara Yönelik" devam eden "Çember-13" Operasyonlarında arama kaydı bulunan 3 bin 765 firarinin yakalandığını açıkladı.
"Arananları bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız"
Bakan Yerlikaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Firari Suçlular için Çember Daralıyor
81 ilde son 4 gündür devam eden “Aranan Şahıslara Yönelik” düzenlenen “ÇEMBER-13” operasyonlarında arama kaydı bulunan ️3.765 firari yakalandı
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Firari suçluların sokaklarımızda gezmelerine asla izin vermeyeceğiz. Ailelerimizin huzurunu kaçırmalarına müsaade etmedik, etmeyeceğiz. Arananları bir bir yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız.
81 genelinde operasyonlarda 3 bin 765 firari yakalandı
Yakalanan şahısların kaç yıldır arandığı:
- 0-5 yıldır aranmakta olan ️3.730 şahıs,
- 5-10 yıldır aranmakta olan 17 şahıs,
- 10 yıl ve üzeri aranmakta olan 18 şahıs “ÇEMBER-13” operasyonlarıyla yakalandı
Yakalanan şahısların hangi suçlardan arandığı:
- Hırsızlıktan 588 şahıs,
- Dolandırıcılıktan 282 şahıs,
- Yağmadan 119 şahıs,
- Adam Öldürmeden 38 şahıs,
- Cinsel Suçlardan 87 şahıs,
- Narkotik suçlarından 678 şahıs,
- Terörden 40 şahıs,
- KOM (Kaçakçılık, Organize) 396 şahıs olmak üzere, diğer suçlardan yakalananlarla birlikte toplam 3.765 şahıs adalete teslim edildi.
"Milletimizin duası sizinle"
- İl jandarma Komutanlıkları, İl Emniyet Müdürlükleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığımızca 81 il genelinde arama kaydı olanlara yönelik olarak gerçekleştirilen operasyonlarda bu şahıslar; yol aramalarında, ev ve iş yerleri baskınlarında, kimlik kontrollerinde yakalanıp adalete teslim edildi.
- Operasyonları yöneten Valilerimizi, Kaymakamlarımızı, İl Jandarma Komutanlarımızı, İl Emniyet Müdürlerimizi, Sahil Güvenliğimizi ve operasyonlara katılan Polislerimizi, Jandarmalarımızı tebrik ediyorum. Milletimizin duası sizinle.
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