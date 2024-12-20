Arap aşiretler PKK/YPG'ye karşı ayaklandı

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Suriye’de 12 yıldır süren mücadele 8 Aralık günü Şam yönetiminin düşüşüyle son buldu.

Baas rejiminin 61 yıllık iktidarı Beşar Esad’in Rusya’ya kaçışıyla tarihe karıştı.

Suriyeli muhalifler ve HTŞ Halep, İdlib, Hama, Humus, Şam başta olmak üzere birçok şehri ele geçirdi ve Suriye halkı ülkelerine kavuştu.

Yaşananların ardından Suriye'nin tamamını özgürleştirmek isteyen muhalif güçler bu kez de belirli noktaları elinde bulunduran YPG/PKK'ya yönelik operasyonlar başlattı.

AYN EL ARAP, DEYRİZOR, RAKKA VE HASEKE'DE AŞİRETLER AYAKLANDI

Bu kapsamda muhalif güçlerin kuşattığı Ayn el Arap'ta, YPG/PKK'nın yaptıklarından bıkan Arap aşiretler de örgüte karşı ayaklandı.

Köylerde aşiretler ve YPG/PKK arasında çatışmalar sürerken aynı durum Deyrizor, Rakka ve Haseke'ye de sıçradı.

YPG/PKK zulmü yüzünden isyan eden Arap aşiretler örgüte karşı bir bir silahlanmaya başladı.

YPG/PKK'LI TERÖRİSTLERLE ÇATIŞMALAR BAŞLADI

Rakkalı Arap aşiretleri, 2017'den bu yana terör örgütü PKK/YPG işgalindeki topraklarını kurtaracaklarını açıkladı.

Arap aşiretleri ayaklanarak, PKK/YPG’lileri evlerinden toplayıp tutuklamaya başladı ve kontrol noktalarını ve binalarını kontrol altına aldı.

Aşiretler, "Altyapıyı ve devlet kurumlarını koruyacağız. Rakka, Suriye'nin ayrılmaz bir parçasıdır. SDG saflarındaki evlatlarımızdan bu ayrılıkçı örgütten ayrılmalarını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"RAKKA, SURİYE'NİN AYRILMAZ BİR PARÇASIDIR"

Rakka'nın yanı sıra Haseke'de de benzer bir durum yaşanıyor.

Haseke’nin güneyindeki Şeddadi bölgesinde terör örgütü YPG/PKK’ya karşı Arap asıllı 150 unsurun ayrıldığı bildirildi.

Silahlanan aşiretler Haseke'de de terör örgütüyle karşı karşıya gelmeye başladı.

TERÖR ÖRGÜTÜ GERİLEMEYE DEVAM EDİYOR

Öte yandan Suriye'de 27 Kasım'da yoğunlaşan çatışmalarda devrik rejimin güçlerinin, ülkede kontrolü hızla kaybetmesine paralel olarak doğuda pek çok yerleşimden çekilerek buraları PKK/YPG'ye devretmesiyle terör örgütü yeni topraklara yayılmıştı.

Şam'ın kuşatılması ve Beşar Esad iktidarının çökmesinin ardından, rejimi deviren gruplarla ortak hareket eden Deyrizorlu aşiret güçleri, Deyrizor ve Fırat Nehri hattında terör örgütü PKK/YPG'yi geriletmeye başlamıştı.