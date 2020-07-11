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    Arap Birliği, Ayasofya kararına sessiz

    Arap Birliği, Ayasofya kararına sessiz

    Ayasofya'nın ibadete açılması Müslüman dünyasında büyük sevince neden olurken her kararda Türkiye'nin karşısında yer alan Arap Birliği sessizliğe gömüldü.
    • Haber Merkezi
    • 11.07.2020 - 13:32
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    Arap Birliği, Ayasofya kararına sessiz

    Türkiye, dünyadan gelen tüm tepkilere rağmen kararlı bir adım atarak Fatih Sultan Mehmet'in emaneti Ayasofya'yı 86 yıl sonra müze statüsünden çıkardı.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nin Diyanet'e devredilerek ibadete açıldığını duyurdu.

    Ayasofya Camii'ndeki ilk namaz için 24 Temmuz tarihi belirlendi.

    Art arda gelen kararla Müslüman dünyasında büyük sevince neden oldu.

    ARAP BİRLİĞİ SESSİZ

    Türkiye'nin attığı her adımın karşısında duran Arap Birliği ise sessizlik içine girdi.

    Müslümanların sevincine göz yuman Arap Birliği, açıklama yapmaktan kaçındı.

    Suudi Arabistan medyası ise Ayasofya kararını siyasi olarak değerlendirdi ve küstah bir haber servis etti.

    Arap Birliği, Ayasofya kararına sessiz #1

    SUUDİ MEDYASI RAHATSIZ

    Suudi Arabistan merkezli Arab News'in haberinde "Ayasofya kararı, Erdoğan'ın 'ekonomik başarısızlığı maskeleme' girişimi olarak görülüyor." ifadeleri kullanıldı.

    Haberin detaylarında ise, "Ayasofya'nın iç ve dış eleştirilere bakılmaksızın bir camiye dönüştürülmesi Erdoğan'ın ülkenin 'yeni sultanı' olma arzusuyla örtüşüyor." görüşüne yer verildi.

    Arap Birliği, Ayasofya kararına sessiz #2

    Arap Birliği, Ayasofya kararına sessiz #3

     

     

     

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