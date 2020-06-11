Arap Birliği: Libya'da yasal meşruiyet hükümete aittir

Libya'da yasal meşruiyetin hükümete ait olduğunu belirten Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Zeki, Türkiye'nin bu hükümetle anlaşması nedeniyle Libya'daki varlığının meşru sayıldığını söyledi.

Arap Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Hüsam Zeki, Mısır'ın yerel bir televizyon kanalına bağlandı, Libya'daki gelişmelere ilişkin soruları yanıtladı.

Libya'da "siyasi bir sürece girilmesi gerektiğini" savunan Zeki, "Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin (UMH), Fas'ta Libya'ya ilişkin imzalanan Suheyrat Anlaşması gereği, Libya'nın meşru hükümeti olduğunu" belirtti.

"LİBYA'DAKİ TÜRK VARLIĞI SURİYE'DEKİ VARLIĞINDAN FARKLI"

Televizyon sunucusunun, Türkiye'nin Libya'daki varlığını "işgal" olarak çarpıtması üzerineyse Zeki, "Türk güçleri, meşru hükümet ile vardığı anlaşma sonucunda Libya topraklarına girmiştir. Bu nedenle Libya'daki Türk varlığı, Suriye'deki varlığından farklıdır. Aynı şekilde Rusya'nın Suriye'deki varlığı Beşşar Esad rejimi ile sağlanan anlaşmanın sonucudur." karşılığını verdi.

BERLİN KONFERANSI'NDA LİBYA KRİZİ

Libya hükümetinin aynı zamanda Arap Birliği, Afrika Birliği, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde de Libya'nın meşru temsilcisi olduğunu vurgulayan Zeki, Almanya'da Libya krizine ilişkin düzenlenen uluslararası Berlin Konferansı'na da değindi.

Zeki, "Orada istenilen ilerleme sağlanamadı, daha sonra taraflardan biri (hükümet) askeri olarak zafer elde etti. Her iki tarafı, barışçıl çözümü kabul etmeleri için bir araya getirme vakti gelmiştir." dedi.