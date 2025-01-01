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Haber Merkezi

2024 yılına veda edilirken yeni yılın gelişi, dünyanın dört bir yanında büyük bir coşkuyla kutlandı.

Bu kutlamalara Arap ülkeleri de dahil oldu.

Son yıllarda kültürel ve sosyal alanlarda köklü bir değişim sürecinden geçen Arap ülkeleri, yılbaşında benzersiz kutlamalara ev sahipliği yaptı.

Özellikle Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri, sadece ekonomik reformlarla değil, eğlence sektöründeki yatırımlarıyla da dikkat çekiyor.

Veliaht Prens Muhammed bin Selman liderliğindeki Suudi Arabistan, bu değişimin öncüsü olarak öne çıkarken Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Bahreyn gibi ülkeler de düzenledikleri etkinliklerle dikkatleri çekiyor.

SUUDİ ARABİSTAN VE BAE'DE 2025 COŞKUSU

2019 yılında Suudi Arabistan’da yılbaşı yasaklarının kaldırılmasıyla başlayan değişim, bu yıl da kendisini gösterdi.

Başkent Riyad'da sokaklar, yılbaşı için süslendi.

Ağaçlara ışıklandırma ve süslemeler yapılırken gökdelenler, çeşitli kutlama yazıları ve tasarımlarıyla donatıldı.

Riyad'da bulunan Lumiere eğlence merkezinde ise, yılbaşına özel konser, dans şovları ve havai fişek gösterileri düzenlendi.

BURJ KHALİFA'DA YILBAŞI KUTLAMASI

Birleşik Arap Emirlikleri'nde ise, kutlamaların odak noktası Dubai ve dünyanın en yüksek binası Burj Khalifa oldu.

Dubai'de sokaklarda özel eğlenceler ve konserler verilirken Burj Khalifa'da havai fişek gösterileri, bu yıl da milyonlarca kişiyi ekrana kilitledi.

KATAR, BAHREYN, MISIR VE LÜBNAN

Katar ve Bahreyn'de ise, devasa yılbaşı ağaçları, ışık gösterileri ve halka açık konserlerle yeni yıl coşkusunu doruklara taşıdı.

Katar'ın başkenti Doha'da sokaklara DJ kabinleri kurularak çeşitli konserler verildi.

Mısır ve Lübnan gibi ülkelerde ise yılbaşı kutlamaları, hem yerel halk hem de turistler için özel bir cazibe merkezi oldu.

Kahire’deki tarihi Nil Nehri boyunca düzenlenen kutlamalar binlerce kişiyi ağırlarken, Beyrut’un ünlü meydanları coşkulu kalabalıklarla doldu.