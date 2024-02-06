Arap ülkelerinden İstanbul Adliyesi'ne yönelik terör saldırısına kınama Arap ülkelerinden İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısına ilişkin kınama mesajları geldi.

AA & Ensonhaber

İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına silahla ateş açan 2 terörist ölü ele geçirilirken bir vatandaş hayatını kaybetti, 3'ü polis 5 kişi yaralandı.

Mısır, Suudi Arabistan, Katar ve Ürdün, İstanbul Adalet Sarayı önündeki polis kontrol noktasına yönelik terör saldırısını kınadı.

Mısır

Mısır Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Mısır, kardeş Türkiye'nin güven ve istikrarını hedef alan terörün her türlüsünü şiddetle kınıyor" ifadeleri kullanıldı.

Mısır'ın özellikle bu gibi durumlarda Türkiye'yle dayanışma içinde olduğu kaydedildi.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada da şiddetin her türlüsüne karşı tutumlarına işaret edildi.

İstanbul'daki saldırının kınandığı açıklamada saldırıda yaşamını yitiren vatandaş için taziye dileklerinde bulunuldu.

Katar

Katar Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da İstanbul Adalet Sarayı önünde gerçekleşen terör saldırısı kınandı.

Ülkenin terör ve şiddete karşı değişmez tutumuna vurgu yapılan açıklamada Katar'ın Türkiye'yle dayanışma içinde olduğu ve Türkiye'nin güvenliği için atacağı adımları desteklediği kaydedildi.

Ürdün

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da İstanbul Adalet Sarayı'nı hedef alan silahlı saldırı kınandı.

Ürdün'ün Türkiye ile dayanışmasına işaret edildi.