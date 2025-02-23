Araştırmacı Faruk Acar da AK Parti MKYK'sına girdi

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AK Parti yeni döneme ilk adımını attı.

"Adında AK, ışığında istikbal" sloganıyla düzenlenen AK Parti 8. Olağan Büyük Kongresi, Ankara Spor Salonu'nda düzenlendi.

Coşkulu törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni döneme ilişkin mesajlarını verirken partinin yenilenen MKYK listesi de belli oldu.

FARUK ACAR MKYK'YA GİRDİ

Yenilenme parolası ile yapılan kongrede birbirinden önemli yeni simler listeye girerken, içlerinden bir isim dikkat çekti.

Yıllarca siyaset yorularıyla TV ekranlarından tanınan, kurucusu olduğu Andy-Ar Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin anketleri ile bilinen araştırmacı Faruk Acar da listeye girdi.

Bir dönem İyi Parti'nin 'Ömer'in Yolu' kampanyasını yürüten Acar, 44'üncü sıradan yeni yönetime katıldı.