Arayik Harutyunyan Bakü’ye getirildi: Kodese kapatılma anları Ermeni ayrılıkçıların sözde lideri Arayik Harutyunyan, Azerbaycan Devlet Güvenlik Hizmeti tarafından Bakü'ye getirildi. Arayik Harutyunyan'ın kodese kapatılma görüntüleri böyle kaydedildi.

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ensonhaber.com

Karabağ özgürlüğüne kavuştu...

Azerbaycan, düzenlediği antiterör operasyonu ile Karabağ'da tam hakimiyet sağladı.

Uluslararası alanda Azerbaycan toprağı olarak tanınan Karabağ'ın geniş kesimleri, 30 yıldır fiili olarak Ermeni güçlerinin kontrolü altındaydı.

2020 yılındaki 2. Dağlık Karabağ Savaşı, Rusya’nın arabuluculuğunda imzalanan bir ateşkes anlaşmasıyla sona ermişti.

Operasyon 24 saat sürdü

Ancak Azerbaycan'ın 19 Eylül'de başlattığı ve yaklaşık 24 saat süren askeri operasyon sonrası bölgedeki Ermeni güçleri ateşkesi ve silahlarını teslim etmeyi kabul etti.

Sözde liderler yakalandı

Başarılı operasyon neticesinde Karabağ bölgesindeki sözde Ermeni rejimin en üst düzey ismi yakalandı.

Arayik Harutyunyan kaçamadı

Karabağ bölgesindeki sözde Ermeni rejiminin eski 'cumhurbaşkanı' 50 yaşındaki Arayik Harutyunyan, geçtiğimiz günlerde Azerbaycan Devlet Güvenlik Servisi tarafından yakalandı.

Bakü'ye getirildi

Yakalanan sözde rejim lideri başkent Bakü'ye getirilirken o anlar ise Azerbaycan basını tarafından dünyaya servis edildi.

Kodese konuldu

Görüntülerde Harutyunyan'ın bir kodese konulduğu anlar kameralara yansıdı.

Sözde cumhurbaşkanı olarak görev yaptı

Harutyunyan, dünyada hiçbir ülke tarafından tanınmayan Karabağ’daki sözde Ermeni rejimin 2020-2023 yılları arasında "cumhurbaşkanı" olarak görev yapmış, 31 Ağustos 2023’te ise görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Gence’ye saldırı emri vermişti

Harutyunyan, 2020’deki İkinci Karabağ Savaşı sırasında, Ermenistan ordusunun Azerbaycan'ın en büyük ikinci kenti Gence'nin şehir merkezine düzenlediği füze saldırısının emrini kendisinin verdiğini söylemişti.

Karabağ’ın sözde eski 'cumhurbaşkanları' yakalandı

Karabağ’daki sözde Ermeni rejiminin eski "cumhurbaşkanları" Arkadiy Gukasyan ve Bako Sahakyan ile sözde rejimin eski parlamento başkanı David İşhanyan’ın da yakalandığı ve işlediği savaş suçlarından dolayı yargılanmak üzere Bakü’ye getirildiği kaydedildi.

Azerbaycan daha önce, Karabağ’dan kaçtıkları sırada sözde Ermeni rejiminin devlet bakanı Ruben Vardanyan'ı ve sözde rejimin ordusunun eski komutanı Levon Mnatsakanyan'ı sınır kontrol noktalarında tutuklamıştı.

Bazı üst düzey isimler Ermenistan’a kaçtı

Ermenistan basınında yer alan haberlerde ise, sözde rejimin eski devlet bakanı Artur Arutyunyan, sözde rejimin eski içişleri bakanı Karen Sarkisyan ile sözde rejimin güvenlik servisi eski başkanı Ararat Melkunyan'ın Karabağ’dan kaçarak Ermenistan'a geldiği ifade edildi.