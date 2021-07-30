Arazözler, Türkiye'nin birçok bölgesinde çıkan ve 3 gündür süren yangınları söndürmede en sık kullanılan araçlar arasında yer alıyor. Peki, arazöz nedir, ne işe yarar, kaç ton su alır? İşte detaylar..

Türkiye'nin birçok ilinde pek çok farklı noktada çıkan yangınları söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Yangınları söndürmek için hem karadan hem de havadan müdahaleler gerçekleştiriliyor.

Onlarca vatandaşın yaralandığı ve evsiz kaldığı yangına ilişkin araştırmalar sürüyor. Bu noktada karadan yapılan müdahalelerde itfaiyeye destek sağlayan araçlardan biri olan arazöz merak ediiyor.

Vatandaşlar, ''Arazöz nedir, ne işe yarar?'' sorusuna yanıt arıyor. Ayrıca karadan yangın söndürme aracı olan ''Arazöz kaç ton su alır, özellikleri neler?'' soruları da gündeme geliyor.

Peki Arazöz nedir, ne işe yarar? Arazöz kaç ton su alır, nerelerde kullanılır? İşte detaylar....

ARAZÖZ NEDİR?

Fransızca ''arroseuse'' olan arazöz, traktör ya da kamyon türündeki bir taşıta su tankı ya da sulama sistemi yerleştirilmesi ile tasarlanan, genelde ön ya da arka kısmında sulama düzeneği bulunan araçlara verilen isimdir.

Arazözler tüm arazi koşullarında hareket edebilen, 4x4 özellikleriyle %60 eğime kadar tırmanabilen, %30 yan eğimde bile ilerleyebilen, ortalama 200 hp motor gücüne sahip olan araçlardır.

ARAZÖZ NE İŞE YARAR?

Arazözler yol su pompası, sulama aparatları, basınçlı su ve hava sistemleri gibi farklı ekipmanlarla donatılmıştır. Arazözlerin yangın söndürme işlemi için kullanılan modellerinde hidrolik kesiciler, hidrolik ayırıcılar, hidrolik silindir, kurtarma baltaları gibi çeşitli alet, edevat ve ekipmanlar bulunur.

Su depolarına, şantiyelere ve sulama alanlarına su naklinde de arazözler sıkça kullanılmaktadır. Tanktaki tonlarca suyu pompa vasıtasıyla alevlere püskürtmeyi sağlayan arazözler yangınla mücadelede çok önemlidir.

ARAZÖZ KAÇ TON SU ALIR?

Arazözler 3,5 ton su taşıma kapasitesine sahiptir. Orman arazözleri ise 12000 litreye kadar su almaktadır. Ayrıca bu araçlarda 40 bar'lık yüksek basınç kademesi ve 8 bar'lık normal basınç kademesi olmak üzere çift basınç kademeli su pompası bulunmaktadır.

Arazöz ile hortumun ucundaki tabanca arasındaki her 10 m'lik kot farkı ± 1 bar basınç kaybına veya kazancına neden olmaktadır.

ORMAN ARAZÖZ NE DEMEK?

Orman Tipi İtfaiye Arazözleri, ormanların derinlerinde ve çalılıklarda, erişilmesi zor arazilerdeki yangınları söndürmek amacıyla tasarlanmış araçlardır.

Aracın dışını çevreleyen koruyucu katman ve araç içindeki ekipman sayesinde yangında itfaiye ekibinin güvenliği de sağlanmış olur.

ARAZÖZ NERELERDE KULLANILIR?

Arazöz, yol kenarlarında bulunan yeşilliklerin, çiçeklerin sulanmasında ve meydanlarla yolların temizlenmesinde de kullanılır. Gerek yol kenarlarında gerekse yol üstünde oluşan pislikleri sulama yöntemiyle temizler.

Toprak, stabilize ve bozuk satıhlı yollardaki toz oluşumunu engellemek için de sık sık kullanılır. Yapı inşaatları ve özellikle yol inşaatlarında çalışan makinelerin su teminini sağlamaya da yarar.

Arazöz araçları, toprak, stabilize ve bozuk satıhlı yollarda rahatlıkla kullanılabildiği için, özellikle orman yangınlarında yangın söndürmede en etkili araçlardan biri olarak işlev görür.