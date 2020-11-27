Arda Ermut kimdir? Selim Arda Ermut kaç yaşında, görevi ne?

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu üyeliğinden istifa eden Arda Ermut, merak edilen isimler arasına girdi.

Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu üyelerinden biri olan Selim Arda Ermut'un üyeliğinin sona ermesinin ardından hayatı merak konusu oldu.

Vatandaşlar Selim Arda Ermut kimdir? Arda Ermut nereli ve kaç yaşında? sorularının cevaplarını aramaya başladı.

İşte Arda Ermut hakkında merak edilenler..

SELİM ARDA ERMUT KİMDİR?

1980 Karaman doğumlu olan Ermut, 2004 yılında Boğaziçi Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. Ermut, 2005 - 2006 yılları arasında da Başbakanlık Dolmabahçe Ofisi'nde Basın ve Halka İlişkiler Müşaviri olarak görev aldı.

Selim Arda Ermut, TYDTA'da çalışmalarını sürdürdüğü 8 yılı aşkın süre içerisinde; Körfez ve Orta Doğu ülkelerinden Sorumlu Proje Direktörlüğü, Hindistan'dan Sorumlu Proje Direktörlüğü ve TYDTA Başkanı Başdanışmanlığı görevlerinde bulundu.

2015 yılında Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (Başbakanlık Yatırım Ajansı - TYDTA) Başkanlığı görevine getirildi. 12 Eylül 2018'de ise Resmi Gazete'de yayınlanan kararla, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu üyeleri'nden biri oldu.

NEDEN GÜNDEMDE?

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görevlerinden aflarını talep eden Berat Albayrak ve Arda Ermut'un Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyelikleri sona erdi.

Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu üyeliğine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı.