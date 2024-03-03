Arda Turan çıldırdı! Seçil Erzan'ın adını duydu, küfür etti! "Ne Seçil Erzan'mış..." Deplasmanda Bodrumspor ile karşı karşıya gelen Eyüpspor, maçı kazandı ancak Arda Turan deliye döndü. Maç boyunca Seçil Erzan tezahüratları yapanlar, Turan'ı adeta çileden çıkardı.

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ensonhaber.com

Türkiye futbolda büyük vurgun davasını konuşmaya devam ediyor.

Uzun süredir gündemde olan bu dava detaylarıyla da şaşırtıyor...

Bankacı Seçil Erzan aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdı.

21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandıran Erzan'ın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

Erzan'ın dava süreci sürerken dün oynanan Eyüpspor - Bodrumspor maçında da bir takım olaylar çıktı.

Dolandırıldığını anladıktan sonra açıklamalarıyla gündeme damga vuran Arda Turan, maçta Erzan'ın adını duyunca deliye döndü.

Seçil'in adını duydu, küfretti

Eyüpspor teknik direktörü Arda Turan, taraftarların kendisine madde fırlatırken Seçil Erzan diye bağırması üzerine deliye dönerek tribünlere koştu.

Turan, “Ananızı s… Utanmıyorlar” diye bağırdı. Turan’ı yanındakiler zor sakinleştirdi.

Taraftarlara küfürler savurarak kenara gelen Arda Turan, tribünlerle kısa süreli bir arbede yaşarken araya giren antrenörler sayesinde olay yerinden uzaklaştırıldı.

Yaşanan olayların ardından Bodrum FK Başkanı Fikret Öztürk ile Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya sahanın içine girerek tribünlere gitti.