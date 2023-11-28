Arda Turan, Erden Timur'un gönderdiği parayı da Seçil Erzan'a verdi Yüksek kâr vaadiyle fon dolandırıcılığında en çok para kaptıran isim olan Arda Turan, Erden Timur'dan aldığı 700 bin dolarlık borcu da Seçil Erzan'a kaptırdı.

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ensonhaber.com

Spor camiasından ünlü isimlerin dolandırıldığı olaya ilişkin yeni bilgiler gün yüzüne çıkıyor.

Özel bir bankada şube müdürü olarak görev yaptığı sırada çok sayıda ünlü ismi yüksek kâr getirisi bulunan güvenilir bir fonla kandıran Seçil Erzan, 18 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdı.

Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Çolak, Mert Çetin, Buse Terim, Volkan Bahçekapılı, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan’ın da bulunduğu isimleri dolandıran Erzan'ın oyunu ortaya çıktı ve olay bambaşka bir hal aldı.

Skandal olayla ilgili neredeyse her gün yeni bir gelişme yaşanırken, Erzan'a en çok para kaptıran kişinin Arda Turan olduğu biliniyordu.

Emre'den sonra Arda da borç aldı

Erzan'ın kurduğu sisteme 4.2 milyon dolar kaptıran Emre Belözoğlu’nun, Acun Ilıcalı’dan aldığı 500 bin doları Seçil Erzan’a kaptırmasından sonra, benzer bir durumu Arda Turan’ın da yaşadığı anlaşıldı.

Dava dosyasına göre Arda Turan, Erzan’a toplam 13 milyon 500 bin dolar verdi.

Bu paranın 6 milyon 400 bin dolarını alan Turan, 7.5 milyon dolarını ise alamadı.

Turan, dava dosyasında yer alan ifadesine göre Erzan’a ilk olarak 3 milyon dolar para verdi.

Erzan'ın para talepleri devam etti

Erzan, Levent’teki bir pastanenin önünde aldığı bu parayı, bir ay sonra ‘faiz geliri’ olarak 1 milyon dolar Turan’a teslim etti.

Halk Tv'den Dinçer Gökçe'nin aktardığına göre, Erzan’ın para talepleri devam edince Turan bu kez, Beşiktaş Fulya’da bulunan SS Motors’un sahibi Sinan Kandemir’den 4 milyon doları alarak Erzan’a verdi.

Turan daha sonra Eyüp Sütlüce’deki arsasını 4 milyon dolara satarak elde ettiği parayı Erzan’a ulaştırdı.

Erden Timur 700 bin dolar yolladı

Turan son olarak, Erzan’ın çalıştığı bankadan 33 milyon 800 bin TL kredi kullandı.

Ünlü isim, bu kez de 2 Aralık 2022’de çektiği krediyi dolara çevirdi.

1 milyon 790 bin 981 dolar alan Turan’ın hesabına 700 bin dolar da havale geldi.

700 bin doları gönderen ismin Galatasaray Başkanvekili Erden Timur olduğu bilgisi, dava dosyasına giren raporda yer aldı.

Timur’un, anılan parayı New York’ta bulunan Citibank hesabı üzerinden Turan’a gönderdiği anlaşıldı.

Turan, Timur’dan gelen 700 bin dolar ile birlikte hesabındaki 2 milyon 490 bin doları kardeşi Okan Turan’a gönderdi.

Daha sonra Okan Turan'a gönderilen para Erzan'a ulaştırıldı.