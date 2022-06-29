Ünlü futbolcu Arda Turan, geçmişte referandum kampanyasına sistemle alakalı 'evet' dediğini, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı şahsi olarak bir baba, bir ağabey olarak gördüğünü söyledi.

Galatasaray'lı yıldız futbolcu Arda Turan, TV 100'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu Az Önce Konuştum programa konuk oldu.

Işık, Turan'a futbol ve geleceğinin yanında kamuoyunda siyasi olarak gündeme geldiği konularla alakalı sorular yöneltti.

Referandumda evet kampanyasına katıldığı hatırlatılan Turan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile şahsi olarak ilişkisinden ayrı olarak sisteme evet dediğini ve hala sözünün arkasında olduğunu söyledi.

Arda Turan: Erdoğan benim sevdiğim bir büyüğümdür VİDEO

"Erdoğan benim sevdiğim bir büyüğümdür"

Erdoğan ile ilişkisini 'baba büyüğü, ağabey' olarak nitelendiren Turan şöyle konuştu:

"Recep Tayyip Erdoğan benim sevdiğim bir büyüğümdür. Ama asla siyasi fikir olarak asla böyle bir düşüncede değilim. Ben söylediğim fikrin, savunduğum düşüncenin her zaman arkasındayım.

Dinleselerdi. 'Hayır' diyene de çok büyük saygım vardı, 'Evet' diyene de. Ben sadece evet derken Türkiye'nin teknikle yönetilmesi, yetkileri mutlaka kısıtlanabilir...

Türk tarihinin bugünden, yani atıyorum Moğollardan, Orta Asya'dan buraya gelene kadar ki hikayesiyle alakalı bir sürü kitap okudum, bir fikrim vardı...





"Erdoğan hayatı boyunca bana bir direktif vermedi"

Koalisyonların bize fayda vermeyeceğini, teknikle yönetilebileceğini... Sağdan veya soldan birinin değil. Recep Tayyip Erdoğan hayatı boyunca bana bir direktif vermedi, inan bana. Hiç böyle bir ilişkimiz yoktu. Hep bir abi gibi yaklaştı.

Ve ben de bir gün hayatımın herhangi bir yerinde siyasi çıkar sağladıysam şuradan çıkmayayım. Ama insanlar öyle algıladılar. Ben inandığım doğruyu söylüyorum. Ayrıştırılmaktan nefret eden insanlar ayrıştırmaya çalıştılar.

"Ben bugün söylediğimiz arkasındayım"

Çünkü ne bileyim yani hayır diyen insanlarla da çok iyiydi aram. Hepsini çok severim. Ben bugün yine söylediğimin arkasındayım. Ben şuna evet diyorum; yetkileri, oturup konuşalım.

"Bu sistem düzenlenip devam etmeli"

Ben böyle bir sistem olması gerektiğini düşünüyorum. Amerikada'da orda da burda da böyle bir sistem var. Şimdi bu söylediklerimi de yanlış anlayacaklar biliyor musun? Şu anki sistemin düzenlenip devam etmesi gerektiğini düşünüyorum.

Yetkilerle alakalı, insanların özgürlükleriyle alakalı, adaletle alakalı düzenlenmeli. Ben şuna inanıyorum. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının her birinin sıkıntısı çok değerli bir sıkıntıdır. Onların hepsini çözmemiz lazım."





"Ben sistemle alakalı evet diyorum"

Işık'ın bir kez daha aynı evet kampanyası olsa kampanyada yer alır mısın sorusuna ise Arda Turan, Peki bir şey soracağım. Kemal Kılıçdaroğlu evet'i isteseydi ve ben ona evet deseydim yine aynı tepkiyi görür müydüm?

Ben yine aynı 'evet'i derdim diyorum anladın mı? Yani ben sistemle alakalı evet diyorum. Bu arada Recep tayyip Erdoğan ile şahsi saygım sevgim ağabey, baba bir büyüğümdür." yanıtını verdi.