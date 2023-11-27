Arda Turan ve Seçil Erzan arasındaki görüşmelerde yeni detay: Çok kötü hale düştüm Futbol dünyasında yaşanan dolandırıcılık skandalıyla ilgili Arda Turan işe Seçil Erzan arasındaki yeni mesajlaşmalar ortaya çıktı. Turan'ın kredi kartı borcunu bile ödeyemeyecek duruma geldiğinden dert yanarken, "Düştüğüm hale bak dilenci oldum, yerin dibine girdim" ifadeleri dikkat çekti.

ensonhaber.com

Türkiye'nin gündemi geçen haftadan bu yana futbol dünyasında yaşanan dolandırıcılık skandalıyla çalkalanıyor.

İstanbul Levent'teki özel bir bankada müdür olan Seçil Erzan, 'yüksek kar vaadiyle gizli fon' yalanıyla futbol dünyasının ünlü isimlerini dolandırdı.

Fatih Terim'e yakın olduğu iddia edilen Erzan'ın kurduğu dolandırıcılık zincirinde Arda Turan, Emre Belözoğlu, Emre Çolak, Semih Kaya, Ayhan Akman, Fernando Muslera, Volkan Bahçekapılı, Buse Terim ve Selçuk İnan'ın da olduğu çok sayıda kişinin adı olaya karıştı.

Bu yöntemle milyonlarca dolar dolandırılan ünlü isimlerin davasında ise her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.

Yüksek kar vaadiyle dolandırıcılık davası: Karıma ne diyeceğim Seçil ya...

Bilindiği üzere en çok para kaptıranlardan biri olan Arda Turan ile Seçil Erzan'ın WhatsApp'taki görüşme kaydı ortaya çıkmıştı.

Arda Turan'ın mahkemeye delil olarak sunduğu kayıtlarda dikkat çeken ifadeler yer aldı.

Seçil Erzan ile konuşan ve parasını isteyen Turan, konuşmada "Seçil Ben ne yapacağım? Karıma şimdi ne diyeceğim Seçil ya..." demişti.

Yeni görüşme kaydı ortaya çıktı

Bu kaydın ardından Arda Turan ile Seçil Erzan arasında bir görüşme daha yaşandığı ortaya çıktı.

Arda Turan'ın Erzan'a mesajlarda abla diyerek hitap ettiği; parasını alamadığı için borçlularının telefonuna bile çıkamadığını söylediği öğrenildi.

Bu günü hayatım boyunca unutmayacağım: Düştüğüm hale bak dilenci oldum

Seçil Erzan'dan para isteyen Arda Turan'ın "Bu gün kredi kartım kesiliyor. 6 Mart'a kadar ödemesi var. Bu günü hayatım boyunca unutmayacağım. Çok kötü hale düştüm. Ve kendime yakıştıramıyorum. Ödeme için arayan insanların telefonunu açamıyorum. Düştüğüm hale bak dilenci oldum" ifadesini kullandığı görüldü.

"Kendimi mahvettim"

Bir başka mesajında kredi başvurusu yaptığını anlatan Turan'ın "Kendimi mahvettim. Yerin dibine girdim. Kredi falan çıkmıyorsa kendim halletmeye çalışacağım" derken; Seçil Erzan'ın ise yanıt olarak "Canım kardeşim lütfen rahat uyu" cevabını verdiği tespit edildi.