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Ardahan buz kesti: Sıcaklık eksi 27'ye düştü

Ardahan buz kesti: Sıcaklık eksi 27'ye düştü Yurdun doğusunda düşük sıcaklıklar yaşamı olumsuz etkiliyor. Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 27, Ağrı'da ise 20 derece ölçüldü.