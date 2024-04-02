Ardahan Çıldır'da kura sonucu AK Parti adayı başkan seçildi Ardahan'ın Çıldır ilçesinde 452'şer oy olan AK Parti ve CHP adaylarının itirazları sonucu yapılan yeniden sayım yapıldı.

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Yerel seçim bitti, itirazlar sürüyor.

Yapılan itirazlar sonucu ise bazı illerde ve ilçelerde yeniden oylar sayılıyor.

Bunlardan birisi de Ardahan'ın Çıldır ilçesi.

Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'nin adayı Nurettin Aygün ile AK Parti'nin adayı Kemal Yakup Azizoğlu, seçimde 452'şer oy aldı.

"Kazandık..."

Oyların eşit çıkması sonrası iki partinin de seçim kuruluna yaptığı itiraz reddedildi.

Seçim kurulunda partililerin huzurunda yapılan kurada, AK Parti adayı Kemal Yakup Azizoğlu'nun ismi çıktı.

Azizoğlu, adliye çıkışında gazetecilere, "Kazandık, ilçemize Ardahan'ımıza hayırlı olsun." dedi.