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    Ardahan JAK timlerinden Ata'ya selam

    Ardahan JAK timlerinden Ata'ya selam

    Jandarma Arama Kurtarma timleri, Karadağ yamaçlarına yansıyan Atatürk siluetine selam durup, bayrak açtı.
    • DHA
    • 07.07.2021 - 09:48
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    Her yıl 15 Haziran-15 Temmuz tarihleri arasında Damal ilçesine bağlı Yukarı Gündeş köyü Karadağ yamaçlarına yansıyan Atatürk silueti yoğun ilgi görüyor.

    Atatürk siluetini görmek için Türkiye’nin dört bir yanından vatandaşlar, bölgeye akın ediyor.

    JANDARMA SELAM DURDU

    Ardahan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Karadağ sırtlarında oluşan Atatürk siluetini selamladı.

    Jandarma, bölgeyi ziyaret eden vatandaşlarla beraber Türk bayrağı da açtı.

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    Ardahan JAK timlerinden Ata ya selam #2

    Ardahan JAK timlerinden Ata ya selam #3

    Ardahan JAK timlerinden Ata ya selam #4

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