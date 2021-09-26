Ardahan Üniversitesi'ne bu yıl 204 öğrenci yerleşti

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçlarına göre, Ardahan Üniversitesi'ne 204 öğrenci yerleşti. Üniversite, listenin son sırasında yer aldı.

Akademisyen göçü ile gündeme gelen Ardahan Üniversitesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) yerleştirme sonuçları oranıyla devlet üniversiteleri arasında son sırada yer adı.

Bu sene 204 öğrencinin yerleşmesiyle yüzde 32.13 oranında doluluğa ancak ulaşan üniversitenin tercih edilmemesi Ardahanlılar için hayal kırıklığı oldu.

REKTÖR 10 FARKLI GÖREVİ YÜRÜTÜYOR

Geçtiğimiz günlerde Ardahan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber’in rektörlük görevinin yanı sıra dekanlık, enstitü müdürlüğü ve koordinatörlük gibi 10 farkı görevi yanı ayda yürütmesi tepki toplamıştı.