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- Ardahan'da 3 araçta, 27 kaçak göçmen yakalandı
Ardahan'da 3 araçta, 27 kaçak göçmen yakalandı
Kars-Göle kara yolu Eskidemirkapı mevkisinde durdurulan 3 araçtan, Afganistan uyruklu 27 kaçak göçmen çıktı. Tutuklanan sürücülere, 51 bin 57 lira para cezası kesildi.
- AA
- 01.11.2021 - 11:45
Ardahan’da yasa dışı yollar ile ülkeye giriş yapmaya çalışan kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.
Kars-Göle kara yolu Eskidemirkapı mevkisinde uygulama yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, şüpheli bulunan 3 aracı durdurdu.
Araçlarda, Afganistan uyruklu 27 kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Kaçak göçmenler ile 3 sürücü yakalandı.
İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE TESLİM EDİLDİLER
İl Jandarma komutanlığına götürülen kaçak göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
3 SÜRÜCÜ TUTUKLANDI
Gözaltına alınan 3 sürücü ise çıkarıldıkları Göle Cumhuriyet Savcılığı’ndaki sorguları sonrası sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.
Sürücülere ayrıca toplam 51 bin 57 lira idari para cezası kesildi.