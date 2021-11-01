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    Ardahan'da 3 araçta, 27 kaçak göçmen yakalandı

    Kars-Göle kara yolu Eskidemirkapı mevkisinde durdurulan 3 araçtan, Afganistan uyruklu 27 kaçak göçmen çıktı. Tutuklanan sürücülere, 51 bin 57 lira para cezası kesildi.
    • AA
    • 01.11.2021 - 11:45
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    Ardahan'da 3 araçta, 27 kaçak göçmen yakalandı

    Ardahan’da yasa dışı yollar ile ülkeye giriş yapmaya çalışan kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

    Kars-Göle kara yolu Eskidemirkapı mevkisinde uygulama yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, şüpheli bulunan 3 aracı durdurdu.

    Araçlarda, Afganistan uyruklu 27 kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Kaçak göçmenler ile 3 sürücü yakalandı.

    İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE TESLİM EDİLDİLER

    İl Jandarma komutanlığına götürülen kaçak göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

    Ardahan da 3 araçta, 27 kaçak göçmen yakalandı #1

    3 SÜRÜCÜ TUTUKLANDI

    Gözaltına alınan 3 sürücü ise çıkarıldıkları Göle Cumhuriyet Savcılığı’ndaki sorguları sonrası sevk edildikleri sulh ceza hakimliğince "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

    Sürücülere ayrıca toplam 51 bin 57 lira idari para cezası kesildi.

    Ardahan da 3 araçta, 27 kaçak göçmen yakalandı #2

    Ardahan da 3 araçta, 27 kaçak göçmen yakalandı #3

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