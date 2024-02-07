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Ardahan'da 96 santimetre kar: Araçlar kara gömüldü

Ardahan'da 96 santimetre kar: Araçlar kara gömüldü Kent genelinde 2 gündür etkili olan yoğun kar ve tipi yaşamı zorlaştırdı. Kar kalınlığının 96 santimetre ölçüldüğü kent merkezinde araçlar kar altında kaldı, vatandaşlar yol ve kaldırımlarda yürümekte güçlük çekti.