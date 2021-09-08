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- Ardahan'da açlıktan kente inen ayı çöpleri karıştırdı
Ardahan'da açlıktan kente inen ayı çöpleri karıştırdı
Göle ilçesindeki yerleşim alana inen boz ayı, çöpten yemek aradı.
- İHA
- 08.09.2021 - 02:21
- Güncelleme : 08.09.2021 - 02:38
Ardahan'ın Göle ilçesinde şehre inen ayının görüntüleri ilginç anlar yaşattı.
Göle ormanları mevkiinde aç kalan bir ayı, gece yarısı yerleşim yerine indi.
Her geçen gün farklı görüntülerin ortaya çıktığı ilçede aç kalan boz ayı, çöp konteynerinden yiyecek aramaya koyuldu.
ACIKMIŞ HALDE OLAN AYI KÖPEKLERİ YAKLAŞTIRMADI
Bölgede bulunan köpeklerin de gelmesiyle çöp konteynerini sahiplenen ayı, köpeklerin yaklaşmasına izin vermedi.
Vatandaşların saniye saniye çektiği görüntülerde, köpeklerin tepki vermesi üzerine boz ayı bulunduğu yerden ormanlık alana doğru uzaklaşıyor.
Ardahan'da açlıktan kente inen ayı çöpleri karıştırdı VİDEO