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    Ardahan'da açlıktan kente inen ayı çöpleri karıştırdı

    Göle ilçesindeki yerleşim alana inen boz ayı, çöpten yemek aradı.
    • İHA
    • 08.09.2021 - 02:21
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 02:38
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    Ardahan'da açlıktan kente inen ayı çöpleri karıştırdı

    Ardahan'ın Göle ilçesinde şehre inen ayının görüntüleri ilginç anlar yaşattı.

    Göle ormanları mevkiinde aç kalan bir ayı, gece yarısı yerleşim yerine indi.

    Her geçen gün farklı görüntülerin ortaya çıktığı ilçede aç kalan boz ayı, çöp konteynerinden yiyecek aramaya koyuldu.

    ACIKMIŞ HALDE OLAN AYI KÖPEKLERİ YAKLAŞTIRMADI

    Bölgede bulunan köpeklerin de gelmesiyle çöp konteynerini sahiplenen ayı, köpeklerin yaklaşmasına izin vermedi.

    Vatandaşların saniye saniye çektiği görüntülerde, köpeklerin tepki vermesi üzerine boz ayı bulunduğu yerden ormanlık alana doğru uzaklaşıyor.

    Ardahan'da açlıktan kente inen ayı çöpleri karıştırdı VİDEO

    Ardahan da açlıktan kente inen ayı çöpleri karıştırdı #1

    Ardahan da açlıktan kente inen ayı çöpleri karıştırdı #2

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