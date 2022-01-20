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- Ardahan'da araçlar soğuktan çalışmadı
Ardahan'da araçlar soğuktan çalışmadı
Hava sıcaklığının -16'lara düştüğü kentte hayat adeta durma noktasına geldi. Soğuk nedeniyle çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı.
- İHA
- 20.01.2022 - 09:19
Ardahan’da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.
Soğuklar nedeniyle çok sayıda araç çalışmazken, camlar buz tuttu.
TERMOMETRELER -16'YI GÖSTERİYOR
Kentte bugün hava sıcaklığı eksi 16 derece ölçülürken, Göle ilçesi ise eksi 19'u gördü.
OTOMOBİLLERE SICAK SU TAKVİYESİ
Vatandaşlar başka araçların aküsünden takviye yaparak araçlarını çalıştırmaya çalıştı. Aracını takviye yaparak çalıştıramayan Feridun Aydın sıcak su dökerek çalıştırabildi.
Feridun Aydın, dondurucu soğuklarda yaşamak gerçekten çok zor diyerek, ’’Aracı takviye yaparak çalıştırmaya çalıştık olmadı. Yaklaşık 10 kova sıcak su döktük. Su dökmemizle birlikte donuyor.’’ dedi.