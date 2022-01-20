Euro
15.3437
0.66%
Dolar
13.5013
0.57%
Altın
798.5340
0.35%
Borsa
2,042.08
3.14%
Bitcoin
571.530
-0.44%
BTXN Coin
33.23
-0.80%
3ºC
İstanbul
Güneşli 3 C

    Ardahan'da araçlar soğuktan çalışmadı

    Hava sıcaklığının -16'lara düştüğü kentte hayat adeta durma noktasına geldi. Soğuk nedeniyle çok sayıda araç yollarda mahsur kaldı.
    • İHA
    • 20.01.2022 - 09:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ardahan'da araçlar soğuktan çalışmadı

    Ardahan’da kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkiliyor.

    Soğuklar nedeniyle çok sayıda araç çalışmazken, camlar buz tuttu.

    TERMOMETRELER -16'YI GÖSTERİYOR

    Kentte bugün hava sıcaklığı eksi 16 derece ölçülürken, Göle ilçesi ise eksi 19'u gördü.

    OTOMOBİLLERE SICAK SU TAKVİYESİ

    Vatandaşlar başka araçların aküsünden takviye yaparak araçlarını çalıştırmaya çalıştı. Aracını takviye yaparak çalıştıramayan Feridun Aydın sıcak su dökerek çalıştırabildi.

    Feridun Aydın, dondurucu soğuklarda yaşamak gerçekten çok zor diyerek, ’’Aracı takviye yaparak çalıştırmaya çalıştık olmadı. Yaklaşık 10 kova sıcak su döktük. Su dökmemizle birlikte donuyor.’’ dedi.

    Ardahan da araçlar soğuktan çalışmadı #1

    Ardahan da araçlar soğuktan çalışmadı #2

    Ardahan da araçlar soğuktan çalışmadı #3

    Ardahan da araçlar soğuktan çalışmadı #4

    Ardahan da araçlar soğuktan çalışmadı #5


    Görüş Bildir