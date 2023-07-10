Ardahan'da Atatürk silüeti bulutlu havaya takıldı
İHA

Ardahan'ın Dermal ilçesindeki Karadağ, silüetiyle Türkiye'nin en önemli dağlarından biri haline geldi.

Dağların yamaçları arasında oluşan gölgelerde beliren Atatürk silüeti özellikle seküler kesimde heyecan yaratıyor.

24 yıldır bu silüet görünen günlerde büyük organizasyonlar yapılıyor.

Bu yıl ise etkinliğe katılanları kötü bir sürpriz karşıladı.

Ardahan'da Atatürk silüeti bulutlu havaya takıldı

Atatürk silüetine bulut engeli

24'üncüsü gerçekleştirilen Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri renkli gösterilere sahne olurken, Karadağ'a yansıyan Atatürk'ün silüeti bulut engeline takıldı.

Salgın döneminde 3 yıl ara verilen şenlikler Damal mesire alanında başladı. 5 bin kişi katıldı.

Ardahan'da Atatürk silüeti bulutlu havaya takıldı

Binlerce kişi hayal kırıklığı yaşadı

Etkinlikler kapsamında Damal halk oyunları ekibi gösteri sundu. Şenliğin finalini ise ünlü sanatçı Mustafa Özarslan yaptı.

Karadağ'ın eteklerinde izlenmesi planlanan Atatürk silüeti, hava muhalefeti nedeniyle görülemedi. Atatürk'ün dağa yansıyan silüetini izlemek için gelen çok sayıda vatandaş, hayal kırıklığı yaşadı.