Ardahan'da Atatürk silüeti bulutlu havaya takıldı Her yıl Ardahan'daki Karadağ'da tepelerin güneş ışığı ile gölge düşürdüğü yamaçlarda beliren Atatürk silüeti bu yıl bulutlu hava nedeniyle gözükmedi. Etkinlik alanındaki yüzlerce ziyaretçi o anları yaşayamamanın hüznünü yaşadı.

İHA Ardahan'ın Dermal ilçesindeki Karadağ, Atatürk silüetiyle Türkiye'nin en önemli dağlarından biri haline geldi. Dağların yamaçları arasında oluşan gölgelerde beliren Atatürk silüeti özellikle seküler kesimde heyecan yaratıyor. 24 yıldır bu silüet görünen günlerde büyük organizasyonlar yapılıyor. Bu yıl ise etkinliğe katılanları kötü bir sürpriz karşıladı. Atatürk silüetine bulut engeli 24'üncüsü gerçekleştirilen Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri renkli gösterilere sahne olurken, Karadağ'a yansıyan Atatürk'ün silüeti bulut engeline takıldı. Salgın döneminde 3 yıl ara verilen şenlikler Damal mesire alanında başladı. 5 bin kişi katıldı. Binlerce kişi hayal kırıklığı yaşadı Etkinlikler kapsamında Damal halk oyunları ekibi gösteri sundu. Şenliğin finalini ise ünlü sanatçı Mustafa Özarslan yaptı. Karadağ'ın eteklerinde izlenmesi planlanan Atatürk silüeti, hava muhalefeti nedeniyle görülemedi. Atatürk'ün dağa yansıyan silüetini izlemek için gelen çok sayıda vatandaş, hayal kırıklığı yaşadı.