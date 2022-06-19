Ardahan'da Atatürk'ün silueti için düzenlenen şenlik 3 Temmuz'da başlayacak

Ardahan’da her yıl Atatürk silueti oluşması dolayısıyla düzenlenen ‘Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenliği’nin bu yıl 3 Temmuz Pazar günü başlayacağı açıklandı.

Ardahan'ın Damal ilçesindeki Karadağlar eteğinde bulunan Atatürk silueti, 1954'te Yukarı Gündeş köyünde çobanlık yapan Adıgüzel Kırmızıgül tarafından fark edildi.

Erdoğan Kumru'nun 1975’te çektiği siluet fotoğrafını Genelkurmay Başkanlığı’na göndermesiyle bu doğa olayı Türkiye'de duyuldu.

17:50-18:10 saatleri arasında izlenebiliyor

Karadağlar eteğinde özellikle haziranda başlayarak temmuz sonuna kadar havanın bulutsuz olduğu günlerde 17:50 ve 18:10 saatleri arasında Atatürk siluetinin oluşumu izlenebiliyor.

1995'ten bu yana da her yıl temmuz ayında ‘Atatürk'ün İzinde ve Gölgesinde Damal Şenlikleri’ düzenleniyor.

3 Temmuz'da başlayacak

Düzenlenen şenlik bu yıl 3 Temmuz Pazar günü başlayacak.

CHP’li Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, bu yıl 24’üncüsü yapılacak şenliğe önceki yıllara oranla daha çok katılım beklediklerini söyledi.

"Amacımız Atatürk'ü dünyaya tanıtmak ve bölgeye turist çekmek"

ANKA'nın aktardığına göre festival dolayısıyla ilçeyi ziyaret edeceklerin Atatürk siluetini çok daha rahat ve keyifle izleyebilmeleri için çeşitli çalışmalar yaptıklarını dile getiren Damal Belediye Başkanı Ergin Önal, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da şenlikler düzenlenecek. Amaç, Atatürk'ü dünyaya tanıtmak, bu doğa harikası bölgeye turist çekmek. 3 Temmuz'da bu yıl şenliklerin 24’üncüsünü düzenleyeceğiz" dedi.