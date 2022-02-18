Ardahan'da benzinli araçlar soğuktan dondu

Gece saatlerinde eksi 12 dereceye düşen hava sıcaklığı nedeniyle vatandaşlar, donan araçlarını çalıştırmakta zorluk çekti.

Ardahan'da dondurucu soğuklar etkili olmaya devam ediyor.

Gece saatlerinde hava sıcaklığı sıfırın altında 12 dereceyi görürken, kentte buz sarkıtları oluştu.

SOĞUKTAN DONAN ARAÇLAR ÇALIŞMADI

Soğuk havanın etkisiyle kentte benzinli araçlar dahi çalışmadı. Bölgede en düşük sıcaklık ise Ardahan’ın Göle ilçesinde eksi 17,8 derece olarak ölçüldü.

"DONDURUCU SOĞUK VE RÜZGARLI HAVA HAKİM"

Kentte dondurucu soğukların hayatı olumsuz etkilediğini söyleyen Baran Yılmaz, "Son 2-3 gündür etkili olan dondurucu soğukların etkisiyle dev buz sarkıtları oluştu. Bugün soğuk ve rüzgarlı hava hakim. Allah yardımcımız olsun." dedi.Benzinli aracı donan Sinan Onay ise aracını takviye yaptırarak çalıştırabildi.