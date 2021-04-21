Ardahan'da çocuk parkında cuma namazı

Geçtiğimiz yıl camilerde, cemaatle namaz kılmanın yasak olduğu günlerde, açık alanda bir cuma namazında çekilen o güzel fotoğraf karesini hatırlayalım.

Geçtiğimiz yıl koronavirüsün yayılma riskine karşı alınan tedbirler çerçevesinde bu yıl teravih namazlarında oluğu gibi Diyanet İşleri Başkanlığı, başta cuma namazları olmak üzere cemaatle namazlarda cami ve mescitleri kapalı tutmuştu.

Daha sonra vaka sayılarının düşmesiyle birlikte cuma namazları için açık alanda sosyal mesafe kuralları çerçevesinde cemaatle kılınabilir izni getirildi.

Geçtiğimiz 1 yıl içerisinde o günlerde çekilen bir fotoğraf karesi, tekrardan sosyal medya hesaplarında dolaşıma girdi.

YEŞİLLİKLER İÇİNDE CUMA NAMAZI

Ardahan'ın Yalnızçam köyünde çekilen fotoğrafta, yeşillikler arasında bulunan bir çocuk parkında yaşlıların cuma namazında oluşturduğu cemaat, güzel bir kare olarak hafızlarımızda kaldı.