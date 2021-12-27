Euro
12.9296
3.94%
Dolar
11.4396
4.08%
Altın
665.3460
4.23%
Borsa
1,928.01
1.94%
Bitcoin
587.751
0.48%
BTXN Coin
38.48
1.42%
9ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 9 C

    Ardahan'da dondurucu soğuk: Eksi 22 derece

    Kış aylarının sert geçtiği şehirde, soğuk hava nedeniyle araçlar buz tuttu. Göle ilçesinde ise hava sıcaklığı eksi 22 derece ölçüldü.
    • İHA
    • 27.12.2021 - 10:05
    • Güncelleme : 27.12.2021 - 10:29
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ardahan'da dondurucu soğuk: Eksi 22 derece

    Aralık ayının son haftasında yurt genelinde düşen hava sıcaklıkları, Ardahan'ın Göle ilçesinde eksi 22 dereceyi buldu.

    Dondurucu soğukların yaşandığı şehirde hayat olumsuz etkilenmeye devam ederken, soğuktan buz tutan çok sayıda araç çalıştırılamadı.

    "ARDAHAN'DA HAYAT RESMEN DONDU"

    Dondurucu soğuklardan olumsuz etkilendiklerini söyleyen Ulgar Anıl Karabağ, "Ardahan'da hayat resmen dondu. Şu anda sosyal aktivitemiz yok, araçlar tamamen donuyor. Isınamıyoruz. Yakıt fiyatları çok yüksek. Şu anda soğuk havaya teslim olmuşuz.'' şeklinde konuştu.

    Ardahan'da dondurucu soğuk: Eksi 22 derece VİDEO

    BÖLGELERDEKİ HAVA SICAKLIK DERECELERİ

    Gece en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Ardahan'da 16, Göle'de 22,2, Hanak'ta 14,6, Çıldır'da 9, Posof'ta 4,6 ve Damal'da 9,6 derece olarak kaydedildi.

    Ardahan da dondurucu soğuk: Eksi 22 derece #1

    Ardahan da dondurucu soğuk: Eksi 22 derece #2

    Ardahan da dondurucu soğuk: Eksi 22 derece #3

    Ardahan da dondurucu soğuk: Eksi 22 derece #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir